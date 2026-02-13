Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fórmula 1

El feo gesto de Red Bull, que se burla de Newey y Aston Martin

La escudería austríaca se mofa del lema 'by design' con el que Aston Martin presentó el coche de Adrian Newey, que fue su ingeniero estrella durante más de dos décadas 

Adrian Newey, con su famosa libreta

Adrian Newey, con su famosa libreta / Aston Martin F1 Team

SPORT.es

SPORT.es

Aston Martin ha pasado de ser el ‘coco’ a la ‘Cenicienta’ en los test de Bahrein. De impresionar a todos por las extremas líneas de su nuevo AMR26, a convertirse en el  monoplaza más lento de la parrilla y a estar “a más de cuatro segundos” de cabeza según reveló ayer Lance Stroll en unas explosivas declaraciones.   

El nuevo motor Honda, que no está dando el rendimiento esperado y el nuevo proyecto de Adrian Newey hace aguas. La situación ha generado caras largas y frustración en el equipo, que trabaja sin descanso para mejorar de aquí a que comience el Mundial el 8 de marzo en Australia. Los fans de Fernando Alonso están desesperados viendo como la que podría ser su última oportunidad, a sus 44 años, puede convertirse en una pesadilla en 2026.

Por si fuera poco, Newey tiene que aguantar las 'burlas' del que fuera su equipo durante más de dos décadas. Red Bull ha dejado un feo gesto directo al ingeniero en sus redes sociales. La escudería austríaca se muestra un vídeo del RB22 acompañado del mensaje: "Por diseño", haciendo ‘mofa’ de la campaña de Aston Martin para la actual temporada: ‘By desing’.

