Felipe Massa califica el 'crashgate' como el mayor escándalo de la historia del deporte

El brasileño Felipe Massa, expiloto de Fórmula Uno, calificó el escándalo del 'crashgate', que, según defiende, le costó el título en el Mundial de 2008, como el mayor de la historia del deporte.

Este viernes finalizó en Londres la audiencia previa de tres días en la cual se determinará si el caso pasa a juicio o no. La decisión se desvelará en las próximas semanas.

Massa reclama el título mundial de Fórmula Uno de 2008, que se llevó el británico Lewis Hamilton por un punto de ventaja, y una indemnización de 73 millones de euros (unos 84 millones de dólares) por los daños y perjuicios que ocasionó el famoso 'crashgate' del Gran Premio de Singapur de 2008, en el que el entonces piloto de Renault Nelson Piquet Jr se estrelló, presuntamente de forma deliberada, para que ganara la carrera su compañero de equipo, el español Fernando Alonso.

El incidente

En aquella carrera, el piloto de Sao Paulo acabó fuera de los puntos, pese a salir desde la 'pole', mientras que Hamilton consiguió un tercer puesto que fue decisivo para ganar el Mundial tres carreras después en Brasil. El británico obtuvo el primero de sus siete títulos tras adelantar a Timo Glock en la última curva del circuito de Interlagos.

El expiloto de 44 años alega que la FIA, Formula One Management y Bernie Ecclestone estaban al tanto del amaño durante la disputa de aquel campeonato, pero prefirieron mirar hacia otro lado para no manchar el deporte.

Ecclestone, la FIA y Formula One Management han tratado estos días de que el caso no llegue a juicio, argumentando que ha pasado mucho tiempo y que Massa perdió el campeonato por sus errores y no por negligencia de las autoridades.

Felipe Massa en Singapur 2008 / EFE

El incidente, que en su día supuso sanciones para Renault, cayó en el olvido hasta que en 2023 Eclestone, el gran jefe de la Fórmula Uno hasta 2017, comentó en una entrevista que la FIA estaba al tanto del amaño durante la temporada 2008 y que podría haber cambiado el rumbo del campeonato si hubiese decidido anular el resultado de dicha carrera.

Al haber salido a la luz todo con el Mundial ya acabado, no hubo posibilidad de que Massa lo reclamase como suyo, ya que la normativa de la competición por entonces alegaba que si se habían entregado ya los premios de final de temporada no podía alterarse el resultado.

La entrevista de Ecclestone, clave

"El pobre rendimiento de Massa en esa carrera no estuvo relacionado con el accidente y tampoco la gran actuación de Lewis Hamilton, y ninguno de ellos estaba al tanto de las acciones de Renault", defendieron en el tribunal los abogados de Ecclestone.

Massa alega que no denunció antes estos hechos porque no fue hasta la entrevista de Ecclestone en 2023 cuando se dio cuenta que las autoridades habían estado al tanto de la fechoría de Renault.

"No es una exageración calificar esto como uno de los más graves incidentes relacionados con la manipulación en el mundo del deporte, no sólo porque fue un intento de intervenir en el resultado de la carrera, sino porque también amenazó la vida de los espectadores y del piloto. Hubo un encubrimiento de la conspiración para que hubiese ese accidente y un encubrimiento por parte de aquellos con la responsabilidad de proteger la integridad del deporte, que conspiraron de forma deliberada juntos para cubrir uno de los escándalos más graves de la historia del deporte", aseguraron los abogados de Massa.