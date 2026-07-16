FÓRMULA 1
¡ Que felicidaddddddd ! Colapinto celebra la victoria de Argentina en semis
El piloto de Pilar comparte su alegría por la victoria de la Albiceleste ante Inglaterra y llega a Spa con un plus de motivación, inspirado por su ídolo Leo Messi
Franco Colapinto afronta este fin de semana el Gran Premio de Bélgica con la moral por las nubes. Y no solo porque viene de puntuar en Silverstone, donde terminó noveno. Y porque el circuito de Spa-Francorchamps es uno de sus preferidos del calendario. También, porque llega eufórico tras la victoria de la selección de Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial.
Colapinto, que acostumbra a pasear por el paddock con un termo de mate ilustrado con imágenes de Leo Messi, su ídolo de siempre, celebró por todo lo alto el éxito de sus compatriotas en sus redes sociales, la noche del miércoles, compartiendo su inmensa alegría con sus seguidores: "Qué felicidadddddddd" lanzó en su mensaje, que acompañó con imágenes icónicas de Messi y Maradona, rindiendo tributo a las dos leyendas que marcan la historia deportiva de su país.
El pasado año, en una entrevista concedida a SPORT, Franco ya nos confesaba que fue precisamente su admiración por Messi la que hizo que se hiciera fan del Barça durante la larga y prolífica etapa del astro argentino en el club azulgrana. "Llevo la foto de Leo a todos lados, crecí viéndole jugar los clásicos contra el Madrid. A Lamine le admiro un montón, pero le queda mucho aprendizaje, como a mí", nos decía entonces.
En el GP de Miami de esta temporada tuvo oportunidad de conocer a Messi en persona y aseguró que fue uno de los mejores momentos de su vida,
La pasión por el fútbol y por la albiceleste seguro que le dará a Colapinto un plus de motivación para la carrera de este domingo en Spa. Pase lo que pase en la pista con el Alpine, seguro de en cuanto se baje del coche buscará dónde seguir la gran final, que enfrentará a las selecciones de España y Argentina en Nueva York.
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