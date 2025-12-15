Las fechas de las presentaciones de F1 para 2026

La Fórmula 1 se prepara para un cambio de reglas emocionante, una nueva era que comportará muchas novedades, incluídas dos nuevas escuderías, y comenzará con mucha anticipación, en enero de 2026.

Es por ello que los equipos aceleran tanto en las fábricas como en sus respectivos calendarios de presentaciones. Hasta ahora ya son seis de las once escuderías presentes en la parrilla del próximo curso, incluídas las nuevas Cadillac y Audi, que ya han confirmado las fechas en las que darán a conocer sus monoplazas.

En la mayoría de los casos, eso sí, se tratará de un 'show car' en lo que se muestra no es el coche real, sino la decoración, colores y logos de patrocinadores. Los monoplazas definitivos se pondrán en pista en los primeros test de pretemporada, que tendrán por escenario el Circuit de Barcelona-Catalunya, del 26 al 30 de enero.

Este ensayo general, en el que cada equipo podrá elegir tres de las cinco jornadas programadas en Montmeló, se desarrollará a puerta cerrada, sin público ni prensa. Para ver las primeras imágenes de los coches rodando, habrá que esperar al siguiente test, en Bahrein, del 11 al 13 de febrero en Sakhir, ya con presencia de espectadores y cámaras.

Fechas de las presentaciones de 2026:

15 de enero: Red Bull Racing, con Max Verstappen y Isak Hadjar. Solo decoración

15 de enero: Racing Bulls, con Liam Lawson y Arvid Lindblad. Solo decoración

20 de enero: Audi, con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. Solo decoración

23 de enero: Alpine, con Pierre Gasly y Franco Colapinto. En Barcelona.

8 de febrero: Cadillac, con Checo Pérez y Valtteri Bottas.

9 de febrero: Aston Martin, con Fernando Alonso y Lance Stroll

Williams Sin determinar

Ferrari Sin determinar

Mercedes Sin determinar

McLaren Sin determinar

Haas Sin determinar