¿Que hace falta para convencer a Fernando Alonso de renovar?

El mercado de Fórmula 1 de cara a la próxima temporada 2027 está casi definido tras las recientes renovaciones de Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz y Alex Albon (Williams) y Franco Colapinto (Alpine). Apenas quedan por resolverse las dudas en Haas y Racing Bulls, pero, sobre todo, falta por conocer el futuro de Fernando Alonso.

El asturiano emplazó a la prensa a comunicar su decisión tras el verano, asegurando que se tomaría la pausa estival del campeonato "para reflexionar", pero de momento, después de volver a la acción en Zandvoort, Alonso sigue sin desvelar sus planes, que pasan, irremisiblemente, por renovar con Aston Martin o retirarse a sus 45 años.

La decisión

Fernando explica que se lo está pensando principalmente por dos motivos: el rumbo que vaya a tomar la F1 en materia de reglamento y motores y las necesidades de Aston Martin. En cuanto a lo primero, admite que este año no se divierte con los nuevos coches y que tiene en mente nuevos desafíos como el Dakar, las 500 Millas de Indianápolis o Le Mans. Y respecto a lo segundo, comentó que debía reunirse con Lawrence Stroll y Adrian Newey.

Alonso confirmó que tiene contrato en vigor con Aston Martin, aunque a partir de 2027 quizá no sea para ponerse al volante, sino en otro rol: "No se trata de mí, ni de quién pilotará el año que viene, ni de si pilotaré yo el año que viene o tres años más. Se trata de sentarme con Lawrence y con Adrian. Las necesidades del equipo pueden hacer que tenga que pilotar. Lo consideraré y estaré encantado si puedo hacerlo", reveló

En el último GP de los Países Bajos, tanto Newey, como el director de Aston Martin Mike Krack en sus ruedas de prensa e incluso el presidente de Honda HRC, Koji Watanabe, en una entrevista a Mundo Deportivo, reconocieron abiertamente su voluntad deque Fernando siga pilotando. “Estamos esperando su decisión”, subrayó Krack.

80 millones

Según Marc Limacher, experto financiero de la Fórmula 1 y editor del BUSINESS/bookGP, Alonso, que actualmente cobra 30 millones, está dispuesto a prorrogar su presencia en la parrilla de F1 hasta 2028, pero exige una subida salarial de diez millones más temporada, para embolsarse 80 millones en dos años. Una cifra que le colocaría como el tercer piloto mejor pagado, tras Max Verstappen y Lewis Hamilton.

También informa Limacher que el dueño de Aston Martin Lawrence Stroll está de acuerdo, aunque negocia con Honda para que asuma parte del sueldo de Alonso y aumente su aportación al presupuesto del equipo más allá de 2026.

Presión a Honda

Obviamente, existe otro condicionante para garantizar la continuidad de Fernando en el proyecto de los de Silverstone: que los japoneses solucionen sus problemas con el motor. El chasis del AMR26 ha mejorado notablemente desde Hungría, después de que Adrian Newey introdujese un paquete de 16 actualizaciones en el circuito magiar y otras cinco novedades en Zandvoort.

Pero allí, Honda estrenó una unidad de potencia que sigue arrastrando un importante déficit de potencia en recta y muchos problemas de manejabilidad. “Resolverlo es nuestra prioridad en las carreras de Monza y Madrid”, prometió el ingeniero jefe de Honda F1, Shintaro Orihara el pasado domingo.

A pesar de las dudas y gracias al nuevo chasis, Alonso destacó que “hemos ganado tres segundos en dos carreras” y firmó en Países Bajos su mejor resultado de la temporada, remontando del 18º al 9º puesto. “Es un placer conducir este coche”, le dijo por radio a Newey. Luego ante la prensa, le puso deberes a Honda: “Queremos más. Hay que seguir trabajando”.