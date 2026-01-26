Fallos de fiabilidad en la matinal de test en Barcelona, que lidera Hadjar

La nueva era de la Fórmula 1 ha arrancado esta mañana en el Circuit con los lógicos problemas de fiabilidad y el estreno de Isack Hadjar al volante del Red Bull. El francés ha sido el más rápido hasta el momento, a falta de la tanda vespertina, aunque conviene recordar que los test son a puerta cerrada y no hay cronometraje oficial.

Aún así, ha trascendido que Hadjar ha marcado el mejor tiempo ( 1'18"835) con el nuevo RB22, que Esteban Ocon ha sido el que más vueltas (67) ha completado con el Haas y que El Alpine de Franco Colapinto, el Audi de Gabriel Bortoleto y el Racing Bulls de Liam Lawson han protagonizado las primeras banderas rojas por fallos en sus monoplazas.

Cadillac, la undécima escudería, ya es una realidad y Valtteri Bottas está de regreso a la parrilla como piloto oficial del equipo americano.

Siete de las once escuderías han entrado este lunes en acción. Mientras Williams ya anunció que se perdería este inicio de pretemporada, McLaren, Ferrari o Aston Martin sí están ya en el paddock, pero no han salido a rodar para apurar al máximo el desarrollo de sus coches.

Los tiempos del día, a las 13:00 h (no oficial)

1º Isack Hadjar (Red Bull) 1:18.835 (44 vueltas)

2º Kimi Antonelli (Mercedes) 1:20.700 a 1,865 (56)

3º Franco Colapinto (Alpine) 1:21.348 a 2,513 (28)

4º Liam Lawson (Racing Bulls) 1:21.864 a 3,029 (42)

5º Esteban Ocon (Haas) 1:24.520 a 5,685 (67)

6º Valtteri Bottas (Cadillac) 1:24.651 a 5,816 (33)

7º Gabriel Bortoleto (Audi) 1:25.296 a 6,461 (27)