¿Qué falla en el proyecto de Aston Martin más allá del motor?

El inicio de temporada 2026 difícilmente podría haber sido más decepcionante de lo que ha sido para Aston Martin. La esudería de Silverstone prometía un proyecto ambicioso con el nuevo AMR26, diseñado íntegramente por uno de los 'gurús' del paddock de la Fórmula 1, pero lejos de la realidad, el monoplaza no es ni fiable ni rápido en pista. Se ha señalado mucho a Honda por los problemas en la unidad de potencia. Pero lo cierto es que existen otros asuntos que lastran un proyecto que espera un milagro para después del parón que ha originado la cancelación de Bahréin y Arabia Saudí.

Las cosas son como son. Las vibraciones que experimenta el motor del AMR26 se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para la escudería y es, sin duda, su principal problema, dando fallos en la batería y limitando el kilometraje en pista. Los resultados se traducen en abandonos y con sus dos coches en la parte trasera de la parrilla. De hecho, Lance Stroll y Fernando Alonso, aparecen úlltimo y penúltimo (respectivamente) en la clasificación general del campeonato de pilotos.

Adrian Newey, en el muro de Aston Martin durante el GP de Australia / Aston Martin F1 Team

Pero eso no es lo peor. De hecho, Alonso se retiró en Shangái por dolores en manos y pies debido a las vibraciones de la nueva unidad de potencia Honda. "No sé cómo se podría comparar. Supongo que simplemente es como si te electrocutas en una silla o algo así, no está muy lejos de eso", comentó Stroll al respecto de esas molestas vibraciones.

Pero no son todos los problemas en Silverstone. O al menos, así lo hizo saber Stroll tras el fin de semana en Suzuka. "Algunos tramos de este circuito acentúan nuestros puntos débiles; a nuestro monoplaza no le gustan mucho las secciones de alta velocidad. Creo que es una combinación de equilibrio y carga aerodinámica", expresó el piloto canadiense ante los medios de comunicación.

El chasis no termina de convencer

Al parecer, el chásis del AMR26 tampoco sería lo fiable que se esperaba. Y eso que Newey lo catalogó como el "quinto mejor equipo" en este ámbito antes de la primera carrera del curso en Albert Park (Australia). "Tenemos potencial para clasificarnos para la Q3 en cuanto al chasis, pero con la posibilidad de estar en la parte delantera en algún momento de la temporada", aseguró en aquella cita. Pero lejos de la realidad, parece que en este aspecto, el proyecto también acumula problemas.

Cabe recordar que el programa de desarrollo del monoplaza, liderado por Newey, sufrió contratiempos e implicó un retraso en la presencia de la escudería británica en los test de pretemporada en Barcelona. "Desde el punto de vista del chasis, creo que tenemos que ser sinceros. Tenemos que reconocer que, en el déficit de rendimiento que tenemos, nosotros tenemos nuestra parte de culpa. No somos buenos en las curvas de alta velocidad, no estamos en el límite de peso... Así que hay cosas en las que tenemos que trabajar duro de cara al futuro. Si conseguimos resolver eso, daremos un paso adelante", expresaba Mike Krack, jefe de ingeniería de la escudería.

Unos problemas que señalaron también los dos pilotos de la escudería. Desde el fin de semana en Suzuka, ambos apuntaron que las vibraciones del motor de seis cilindros estaban provocando un fallo en la batería del sistema híbrido, alojada en el chasis. Por lo que el motor no sería el único problema que aloja el AMR26... por delante, cerca de un mes de 'parón' para tratar de encontrar soluciones desde Silverstone. Y también en Sakura. El reto es mayúsculo.