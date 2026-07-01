El 'factor Verstappen' eclipsa el resurgir de Red Bull

El inicio de temporada 2026 ha sido un auténtico quebradero de cabeza para Max Verstappen. Al tetracampeón, quien ya sufrió de lo lindo a finales de la temporada 2025, se le atragantó la nueva era de monoplazas, en la que las nuevas unidades de potencia cuentan con un 50% de energía eléctrica con la que se siente poco cómodo. Esto, sumado al bajo rendimiento del RB22, ha provocado incluso que el neerlandés se plantee continuar en la Fórmula 1. Pero un rayo de luz apareció el pasado fin de semana en el Red Bull ring de Austria, donde consiguió su primer podio del curso.

Verstappen abandonó el jardín de Red Bull logrando el mejor resultado de la temporada. Partía desde la quinta plaza y finalmente vio caer la bandera a cuadros en segunda posición, quedándose a poco más de 1,6 segundos del vencedor, George Russell. Fue su primera opción real de oler victoria tras no saborearla desde el GP de Abu Dhabi del pasado curso.

Verstappen durante el fin de semana en Austria / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Un resultado que coincidió con el paquete de mejoras que Milton Keynes llevó a la casa de la fábrica de bebidas energéticas con el objetivo de acercarse al buen rendimiento que han estado exhibiendo Ferrari, y sobretodo Mercedes, en estas ocho primeras citas. La escudería británica se personificó en el Red Bull Ring con una ampliada lista de novedades, especialmente enfocadas en la mejora del flujo aerodinámico. La FIA especificaba cambios en las entradas laterales, la cubierta del motor, el fondo superior e inferior, las esquinas posteriores y los carenados de la suspensión trasera.

Una actualización del RB22 que parece que funcionó a las mil maravillas... aunque algunos se aventuran a pensar que, en realidad, el resultado fue en gran parte gracias a las dos manos que manejan el volante. Entre ellos, Toto Wolff, 'jefazo' de Mercedes. El austríaco aseguró que no le sorprendió "en absoluto" el resultado de Max. Y es que el neerlandés ya dejó clara durante su trepidante batalla con Lewis Hamilton en carrera que está hecho de otra pasta.

"Una cosa es Red Bull, pero otra es Max Verstappen"

"Una cosa es Red Bull, pero otra es Max Verstappen. Tengo la sensación de que Max ha ganado todas las carreras que ha disputado aquí, con el coche que fuera. Spielberg es uno de sus circuitos favoritos. El coche parece haber funcionado bien, y de los Ferrari no sé qué les pasó", valoraba.

De hecho, Wolff se animó incluso a ir un paso más allá. "Max siempre está en condiciones de desempeñar un papel importante en el campeonato", decía, pensando en el mundial de pilotos que a estas alturas lidera Kimi Antonelli, su pupilo. Pese a todo, el '3' se encuentra séptimo en tabla en estos momentos, a 98 puntos del liderazgo. Pero si de un ejemplo sirvió el pasado título que hubo en juego y que se llevó finalmente Lando Norris, es que a Max nunca se le puede dar por perdido.

Verstappen en el box de Red Bull / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Ese coche [de Red Bull] rindió muy bien este fin de semana. Pero creo que el mayor factor este fin de semana fue Max, sinceramente. Es capaz de extraer absolutamente todo lo que tiene ese coche. Se puede ver comparándolo con sus compañeros de equipo", expresaba. "Por eso nunca puedes descartar ni subestimar el factor Verstappen cuando se habla de un campeonato", sentenciaba.