Dentro de la fábrica de Aston Martin: Visitamos el 'templo' de Newey y Fernando Alonso

Cuando uno sale de la fábrica de Aston Martin, se hace infinitas preguntas. Es un deber moral. Una de ellas es cómo puede el equipo, con unas instalaciones así, andar último estancado en la parrilla. Ningún Campus, que es como lo llaman los ingleses, está al nivel del de Silverstone. Tal vez la obra de Ron Dennis en Woking con McLaren.

¿Cómo puede ser el coche verde tan rematadamente lento si el genio Adrian Newey seguía dibujando en su despacho a las 21:12 de la noche, aprovechando la luz natural que entra en su amplio y luminoso despacho de la segunda planta? Fue la misma imagen que el año pasado por estas fechas: la del ingeniero, con camisa blanca, creando en su amplia pizarra con toda la planta completamente vacía a excepción de un par de trabajadores de limpieza. Como una aparición bíblica. No eran horas.

En la puerta de su despacho, por cierto, se vislumbra la maqueta de un monoplaza con el que poder hacer comparaciones y desarrollar ideas de forma ágil. Otro punto fuerte de la fábrica es su eficiencia a la hora de comunicar decisiones y completar procesos.

La cadena de mando, desde diseño hasta producción de piezas, tal vez esté mejor organizada que en ninguna otra fábrica de la parrilla. A Newey, que ofreció unas palabras a la prensa, se le vio completamente recuperado pero tal vez ligeramente desgastado de tantos meses de esfuerzo tratando de levantar el AMR26. Apareció en los jardines de Silverstone vestido de ropa corporativa, esa que nunca lleva para trabajar, y luciendo una sonrisa: “Qué ambiente tan bonito de fiesta hay, gracias a todos por venir, espero que disfrutéis de la carrera de casa”.

La comparecencia de Newey, de unos diez minutos, ‘interrumpió’ el cocktail informal que se celebró en la parte trasera de la fábrica, junto a la cantina y el gimnasio. ¿Qué ha traído al británico a Aston Martin? “Solo tienes que mirar atrás, el diseño de esta fábrica te permite comunicar muy bien los departamentos, el dueño está muy involucrado y pone su corazón y alma como Frank Williams y Ron Dennis en otros equipos donde estuve”, contestó con una sonrisa.

El aerodinamicista, entre el steak, el pollo y la berenjena minimalista que formaban parte del menú, echó la vista atrás hacia el comienzo de temporada: “Desde muy temprano sabíamos que no íbamos a ser competitivos y nuestra curva de aprendizaje ha estado retrasada siempre, tomamos la decisión correcta de no traer mejoras en la primera mitad de año, fue dolorosa pero correcta”.

Junto a una DJ que amenizó la velada y una maqueta del monoplaza de este año tuneada con una livery inspirada en la ropa especial que ha lanzado el equipo para el Gran Premio de casa, Newey insistió con el dolor. Un sufrimiento que no desaparecerá a pesar de llevar un coche nuevo al Gran Premio de Hungría: “Os agradezco a todos vuestra paciencia y comprensión, porque es muy doloroso para nosotros, y para todos nuestros compañeros, ver nuestro rendimiento. Espero que esto se vuelva menos doloroso con las mejoras (de chasis y motor), pero todavía doloroso”.

Mientras, desde la escudería revelan que “la fábrica está muy ocupada estos días”, en referencia a las famosas mejoras. La seguridad, por cierto, alimenta su discurso: se incrementó respecto a la visita del año pasado.

Entre el viento que azota Silverstone estos días, un toque de autocrítica del jefe de equipo: “Si la gente no siente que está siendo escuchada se sienten muy frustrados con sus reacciones humanas. Quizás somos algo culpables de no haber pasado suficiente tiempo con Fernando y Lance”.

Tras la charla de Newey, que se volvió a su despacho a diseñar, llegó el momento del tour. Como siempre, sin teléfonos móviles. Siempre hay detalles que contar en un lugar sagrado, tan limpio, ordenado y con tanta alma. Impresiona, por ejemplo, sujetar el pontón de un Fórmula 1, que pesa infinitamente menos de lo que uno piensa, apenas unos gramos. Normal que en pista se agujeree con solo mirarlo.

Las instalaciones de Silverstone / jakob ebrey jep/Aston Martrin F1

Otro hallazgo en la fábrica fue ‘el arma secreta’ para trabajar en la caja de cambios. Una nueva máquina de unas 42 toneladas (sí, 42 toneladas) ha aterrizado en la planta baja. Se desconoce su nombre y colocarla ha sido un dolor de cabeza por peso y logística. Llegó hace un par de semanas y espera ayudar a solventar todas esas quejas de los pilotos.

También tendrá impacto en otras partes del monoplaza, pero a su debido tiempo, cuando se forme a los trabajadores implicados. Otra mejora en Silverstone: la zona de ‘Mission control’, ese pitwall ficticio que tiene influencia en la carrera desde la fábrica. Los controles que tienen son idénticos a los del muro de boxes del circuito y la sala acaba de ser ampliada a unas 45 personas pues hay limitación de pases para viajar a las carreras. Los ingredientes para ganar están, pero falta tiempo. Nadie sabe cuánto.