La F1 vuelve a escena en Spa, con sprint y mucha lluvia y sin Horner

Tras sumar dos victorias consecutivas, Lando Norris (McLaren) seguirá intentando recortar las distancias con su compañero, Oscar Piastri, que ha superado el ecuador del campeonato del mundo de F1 como líder, aunque por solo 8 puntos. El circuito de Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio de Bélgica, volverá a poner a prueba al tandem de McLaren y también a sus directos rivales, Ferrari, Mercedes y Red Bull, que incorporan las últimas actualizaciones para 2025.

La F1 aterriza en Spa con formato sprint y sin el inglés Christian Horner, durante los pasados veinte años jefe de equipo de la exitosa Red Bull. La escudería austriaca anunció hace dos semanas el cese "inmediato" en sus funciones de Horner, que festejó ocho títulos de pilotos -cuatro con Sebastian Vettel y otros tantos con Max Verstappen- y siete de constructores, al frente de un equipo inmerso en una cada vez más profunda crisis, que arrancó con el fallecimiento de Dietrich Mateschitz, el fundador del gigante empresarial y deportivo, hace casi tres años.

Batallas accionariales y enfrentamientos personales acabaron provocando, entre otros muchos contratiempos, la salida, a principios de la pasada temporada, del muy exitoso ingeniero inglés Adrian Newey -ahora en Aston Martin-, una de las grandes estrellas de este deporte y diseñador, entre otros, de los invencibles monoplazas con los que triunfaron Vettel y Verstappen.

Un nuevo movimiento accionarial favoreció la salida Horner, que ha sido reemplazado por el francés Laurent Mekies, hasta ahora jefe de equipo de Racing Bulls (RB), cuyo puesto asume, a su vez, el inglés Alan Permane, hasta ahora director de carreras del 'segundo equipo' de Red Bull.

El 'caso Horner' ha disparado los rumores entorno a Verstappen, en plena 'silly season'. El 'número uno' en esa imaginaria lista remite a un hipotético salto a Mercedes de Verstappen, con contrato hasta 2028 con Red Bull, y que, tras salir desde la 'pole', acabó quinto en Silverstone. Sin duda, Max acapara la atención este fin de semana, dentro y fuera de la pista. Tendrá mejoras en su coche para tratar de reengancharse a la lucha con los pilotos de McLaren. Y deberá responder, una vez más, a los interrogantes sobre su futuro.

En Gran Bretaña -donde el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) logró, a los 37 años y después de 239 carreras, su primer podio en F1- Norris encabezó un nuevo doblete de McLaren, por delante de Piastri, que comanda el Mundial con 234 puntos, ocho más que él.

A 69 puntos, Verstappen es tercero y ve como se desvanecen sus posibilidades de firmar este año un quinto título seguido. El inglés George Russell, al que podría sustituir -o no- en la escudería alemana, es cuarto en el certamen, a 87 puntos de Piastri. McLaren, que el curso pasado volvió a ganar, 26 años después, el Mundial de constructores, también lidera, con claridad, este campeonato: suma 460 puntos, más del doble que Ferrari (222), en una clasificación en la que Mercedes es tercera, con 210.

Los españoles buscarán, como mínimo, sumar en Spa, después de que Fernando Alonso (Aston Martin) acabase noveno en Silverstone, donde no puntuó el madrileño Carlos Sainz (Williams).

Alonso, que el próximo martes cumple 44 años y que, con un AMR25 que no mejora el coche del año pasado, no pudo puntuar en ninguna de las primeras ocho pruebas, no ha dejado de hacerlo desde el Gran Premio de España en Montmeló. Marcha decimocuarto en el Mundial, con 16 puntos. Tres más que Sainz, un puesto por detrás de él.

Franco Colapinto (Alpine), que en Bélgica afrontará su séptimo Gran Premio desde su regreso a la F1, necesita reaccionar después de que ni siquiera pudiera tomar la salida en la última carrera. El argentino Colapinto aún no ha podido sumar ningún punto, pero su compañero,Pierre Gasly, aportó algo de tranquilidad al equipo de Flavio Briatore al lograr el mejor resultado del curso en Silverstone, donde acabó sexto.

Pronóstico de lluvia

La F1 se reanuda tras un parón de dos semanas en uno de sus 'monumentos', Spa-Francorchamps. Un circuito que no necesita presentación, el más largo del Mundial, de 7.004 metros, en mitad de Las Árdenas, con un gran desnivel entre su punto más bajo y el más alto, y con 19 curvas -diez a la izquierda-, entre ellas la icónica Eau Rouge (indisolublemente ligada a Raidillon).

En la impresionante pista belga -siempre con meteorología impredecible, aunque con pronóstico de lluvia para viernes y domingo- en seco se rodará con neumáticos del compuesto más duro, el C1 -reconocible por la raya blanca- y luego, saltándose el C2, Pirelli ha optado por el C3 -medio, raya amarilla- y el C4 -blando, roja-.

Siendo éste el tercero de los seis fines de semana con formato sprint en la temporada 2025, sólo habrá un entrenamiento libre, este viernes, horas antes de la calificación para el sprint del sábado -sobre un tercio del recorrido dominical-. Una prueba -a 15 vueltas- que otorgará puntos a los primeros ocho clasificados: ocho al ganador, siete al segundo y seis al tercero, y así, de forma sucesiva, hasta el octavo, que se llevará uno.

Durante la sesión vespertina del sábado se disputará la cronometrada principal, que ordenará la formación de salida de la carrera del domingo. Prevista a 44 vueltas, para completar un recorrido de 308 kilómetros.

Nadie ha ganado tantas veces en Bélgica -seis, todas ellas en Spa- como el alemán Michael Schumacher, que logró, además, la primera de sus 91 victorias en F1 en la bella pista de Francorchamps, en 1992. Por detrás del 'Kaiser' lucen las cinco del otro séptuple campeón mundial, el inglés Lewis Hamilton, el más laureado de los activos, que igualó el registro en Spa de otro mito, el brasileño Ayrton Senna, al ganar por quinta vez el año pasado.

Sir Lewis firmó ese día su último triunfo hasta la fecha -elevando a 105 su propio récord histórico de éxitos en la categoría reina- y el último con Mercedes, antes de fichar por Ferrari, escudería a la cual aún se está adaptando y con la que cuenta como mejor resultado el cuarto de Silverstone -con el que igualó los puestos logrados en la Emilia-Romagna y en Austria- y su triunfo en el sprint de Shanghái (China).

Ninguna de las 32 victorias de Alonso en la Fórmula 1 se produjo en este circuito, pero su triunfo del año 2000 en la F-3000 -equivalente a la actual F2- lo catapultó definitivamente hacia la categoría reina. Además, el piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), ganó dos veces en esta pista en ese certamen: con Toyota, en las Seis Horas de Spa.