F1 | Lo que no se vio del GP de China de F1: El doble mensaje en la botella de Antonelli, el orgullo de Bono y Alonso en el Mundial de 'pilas'

El Gran Premio de China ha tenido un protagonista absoluto, Kimi Antonelli. El sábado hizo historia al ser el piloto más joven de la F1 en lograr una pole (19 años, 6 meses y 18 días), batiendo el viejo récord de Sebastian Vettel (Italia, 2008). Y este domingo se ha convertido en el segundo ganador más precoz de todos los tiempos, tras Max Verstappen, además de firmar el primer triunfo italiano en 20 años.

Las imágenes de la explosión de júbilo en Mercedes y las lágrimas de Kimi en el podio de Shanghai no han pasado desapercibidas, pero tampoco la presencia de su ingeniero de pista Peter Bonington, el popular 'Bono', que le ha acompañado en el podio. Y es que se ha dado la circunstancia de que el que fuera durante años el fiel técnico de Lewis Hamilton durante sus tiempos de gloria en Mercedes, aparece en la foto de China entre Antonelli y el heptacampeón inglés, que ha logrado su primer podio con los colores de Ferrari. Un cambio generacional del que Bono ha sido testigo directo.

Papá Antonelli, a trabajar

Marco, el padre de Kimi Antonelli, era este domingo el hombre más feliz de la tierra, orgulloso por el éxito de su hijo. No era para menos, Kimi es el primer italiano que gana en Fórmula 1 en 20 años, después de Giancarlo Fisichella en Malasia 2006, el año en el que él vino al mundo.

Ante los micrófonos de DAZN, papá Antonelli ha mostrado su emoción, pero también ha sorprendido al asegurar que el triunfo de su hijo no cambia nada en su rutina laboral y que este mismo lunes debe volver al trabajo.

“Contento, emocionado, no se que decir… Kimi ha estado fantástico y paso a paso vemos como va hacia adelante. Las dos últimas dos vueltas siempre son terribles, porque esperas que no suceda nada y el sentimiento que tienes al final de la carrera es increíble. Estamos muy felices. Ahora voy a casa y mañana vuelvo al trabajo. ¿Día libre? Nada de eso, hay compromisos y no es posible”, ha dicho Marco.

Kimi ha dejado un mensaje en la botella de champagne del podio, que a sus 19 años ya puede beber. "Esto es para mi familia y mi increíble equipo", ha escrito el joven piloto de Mercedes.

El mensaje ha sido doble, ya que minutos antes, en la celebración de su primera victoria en la Fórmula 1, Antonelli ha emulado el gesto de su ídolo Ayrton Senna, levantando la botella por encima de su cabeza para darse la ducha con la que tanto ha soñado desde niño.

Y por cierto, a la hora de subir al primer escalón del podio por primera vez en su vida, por la megafonía del circuito de Shanghai le han anunciado como Kimi... ¡Raikkonen!. Es verdad que Marco bautizó a su primogénito como Andrea Kimi en honor al gran piloto finlandés, pero seguro que no esperaba que algún día la comparación llegaría hasta este punto tan surrealista.

Un piloto asumiendo su culpa

Es extraño, aunque no debería serlo. Que un piloto asuma su responsabilidad en un accidente en carrera resulta poco frecuente y este domingo en el circuito de Shanghai, Esteban Ocon lo ha hecho por dos veces. La primera, justo después de su acción con Franco Colapinto, al que ha intentado adelantar por el exterior cuando no había espacio. Tras recibir la sanción de 10 segundos de los comisarios, cayendo al fondo de la parrilla, el francés ha pedido perdón.

Y después de la carrera, Ocon ha vuelto a disculparse con Colapinto y ha felicitado al argentino por su gran actuación, cosa que honra doblemente al piloto galo de Haas. "Me alegro de que haya conseguido sumar puntos, ya que hizo una gran carrera".

La mágica salida de Sainz

Carlos Sainz se ha reivindicado en China con una soberbia salida, que le ha permitido remontar siete posiciones. Las imágenes on board desde el coche del madrileño dejan claro que se la ha jugado a base de coraje y talento.

Al final, Carlos ha tenido una merecida recompensa, ya que ha estrenado su casillero de puntos esta temporada con Williams, cruzando la meta en novena posición. Eso sí, el resultado maquilla solo levemente la grave situación que atraviesa ahora mismo su equipo. El coche tiene un sobrepeso de casi 30 kilos y Sainz ha terminado doblado por el grupo de cabeza.

La ironía de Alonso

Fernando Alonso también deleitó a su legión de seguidores con una de esas salidas 'marca de la casa', aunque en su caso el esfuerzo resultó estéril, ya que por segundo gran premio consecutivo no logró ver la bandera a cuadros.

El asturianmo ganó hasta diez plazas en las primeras vueltas para situarse en la novena posición, pero el AMR26 no tiene velocidad punta y Fernando fue perdiendo posiciones hasta caer al fondo del pelotón. Irónico, se permitió incluso saludar a Checo Pérez cuando el mexicano le adelantó con el Cadillac de Checo Pérez, un nuevo monoplaza que aterriza en la parrilla esta temporada y que, sobre el papel, debería tener más dificultades que Aston Martin.

Por si fuera poco, al bajarse del coche, Fernando Alonso ha comparecido ante los medios poniendo 'deberes' a Honda: "Ojalá hagan los deberes para el GP de Japón", ha dicho. También ha vuelto a mostrarse crítico con el nuevo reglamento de la Fórmula 1. Ha llegado a calificar este Mundial como "un campeonato de pilas" y también ha subrayado que "el hecho de que cuatro coches no hayan podido tomar la salida, no es el mejor espectáculo que podemos ver en F1". También ha lanzado un dardo a Honda después de su