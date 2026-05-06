La F1 valora al alza a Fernando Alonso en el ranking ... pese a su Aston Martin

La Fórmula 1 ha anunciado su Power Rankings, con la valoración de los pilotos tras GP de Miami. Y para sorpresa Carlos Sainz y de Fernando Alonso aparecen en el top diez. En concreto el madrileño es sexto y el asturiano, noveno. No es que sea un novedad, que los expertos del campeonato sitúen a los españoles entre los más destacados, pero sí lo es que les señalen justo ahora, cuando ambos atraviesan un momento delicado en sus respectivos equipos, Williams y Aston Martin.

Especialmente en el caso de los de Silverstone, teniendo en cuenta que Alonso no puede escapar de las últimas posiciones de la parrilla con su AMR26, muy lejos de ser competitivo, es importante que la F1 siga premiando el trabajo del bicampeón español al incluirle en un ranking que normalmente se guía por los resultados del fin de semana.

El panel de expertos de la F1 subraya en su nota, que le da el noveno puesto al asturiano (15º en Miami), ya que "Fernando Alonso ha puesto toda su experiencia y espíritu al servicio del problemático inicio de temporada de Aston Martin-Honda en 2026. En el Autódromo Internacional de Miami, el bicampeón del mundo ofreció una actuación decidida, luchando hasta conseguir el puesto 152 tanto en la carrera Sprint como en el Gran Premio, lo que infunde esperanza a la nueva alianza de que hay una luz al final del túnel y que se avecinan tiempos mejores".

De Sainz apuntan que "fue noveno, por delante de su compañero Alex Albon, en el primer fin de semana de puntos dobles para Williams. El equipo llegó a Florida con muchas ganas de dejar atrás las difíciles tres primeras rondas de la temporada: el año pasado, los que terminaron quintos en el Campeonato de Equipos solo consiguieron dos puntos entre Australia, China y Japón. Sin embargo, Carlos Sainz duplicó esa cifra con una actuación estelar que le valió la novena posición en Miami, aprovechando las mejoras y manteniéndose al margen de las polémicas que lo rodeaban".