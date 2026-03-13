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Así será Madring: primera imágenes del futuro circuito y su icónica Monumental

Mientras que las obras avanzan a buen ritmo se han difundido varios renders de cómo será el trazado madrileño que acogerá el decimosexto GP de la temporada 2026

Imagen renderizada del futuro MadRing

Imagen renderizada del futuro MadRing / F1

Cristina Moreno

Cristina Moreno

El Gran Premio de España debutará esta temporada 2026 en el calendario de la F1. Mientras las obras siguen su curso, la F1 ha publicado la primeras imágenes de como será el nuevo circuito.

Así será el futuro Madring

Así será el futuro Madring

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Así será el futuro Madring /

El Gran Premio de España se celebrará en el MadRing el fin de semana del 13 de septiembre, entre el Gran Premio de Italia y el Gran Premio de Azerbaiyán.

El estadio tendrá capacidad para 45.000 espectadores y tendrá en la Monumental, la peraltada más larga del calendario de la F1, su curva más emblemática. Será la más larga del calendario con 547 metros y un 24% de peralte.

Se conocen además otros detalles de este trazado que esté llamado a ser uno de los grandes del campeonato, como su longitud, de 5,47 kilómetros. También se sabe que tendrá dos túneles y 22 curvas, entre ellas la Monumental.

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Recientemente se reveló cómo será el trofeo que se otorgará a los campeones. La propuesta elegida entre tres opciones finalistas fue precisamente una de nombre, 'Monumental', diseñada por el prestigioso estudio italiano Pininfarina.

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