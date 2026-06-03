La F1 pone calma con Madrid y se acuerda de Montmeló

A 100 días de que la Fórmula 1 aterrice en Madrid, el CEO de la categoría pone calma y asegura que todo va según lo previsto para que se celebre el Gran Premio en Madring. Stefano Domenicali silencia, hasta en varias ocasiones, esos rumores que ponen en duda la celebración de la cita. “Sé que en las últimas semanas algunos han tratado de crear un poco de tensión para decir, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? Así que no, estén relajados. El Gran Premio de Madrid sucederá, estaremos listos”, aclaró en un encuentro con prensa nacional donde estuvo Sport.

E insistió para callar a esos periodistas de todo el mundo que se acercan a los españoles en el paddock a preguntar por las obras de Madring: “Tened claro que estaremos allí, solo quería recordarlo. Todavía hay muchas cosas que hacer pero está bajo el control del promotor y cada semana hay una reunión con nuestras personas que van allí para seguir adelante y entender si hay alguna cosa que está flotando para que haya una intervención diferente. Hoy, por ejemplo, ha habido una inspección de la FIA".

El circuito de Madring / Madring

Fue el tema sobre el que giró la conversación: “Si miras atrás, ha habido carreras que estaban muy, muy, muy atrasadas. Por eso diría que no tengo ninguna preocupación hoy”. Domenicali destacó la importancia del mercado español en la Fórmula 1: "Para nuestro mercado, quizás detrás del fútbol, es el segundo deporte en términos de visibilidad, en términos de audiencia, en términos de seguidores, veo un gran potencial en el mercado español para ser aún más importante para el futuro. Los fans de España son importantes porque son parte del legado de los amantes del motorsport y es un signo de respeto que queremos dar a este país“. Aunque se pueda retirar Fernando Alonso dentro de un par de años, Domenicali no está preocupado con una posible caída de audiencias. Se apoyó en el ejemplo de México el año pasado: "Este año, fuimos a México sin Checo y se vendió todo".

Hasta hubo un momento 'lapsus' en el que el presidente confundió 'madrileño' con 'madridista' hablando, entre risas con la prensa, sobre la naturaleza del evento: "Tendremos una nueva forma de vivir un Gran Premio, será muy 'madrilista', ¿se dice así? Muy madrileño quería decir". El italiano también fue preguntado por ese supuesto evento previo al Gran Premio que ejerza de test para Madring: "No será un evento de la Fórmula 1 pero definitivamente habrá algunos tests de otras Fórmulas, de acuerdo con la Federación Nacional de España para asegurarse de que haya algún test en las instalaciones. ¿Un test para el sistema de comisarios? Sí. La respuesta es sí. También estamos planeando estar allí con la Fórmula 2 o la Fórmula 3, no lo tenemos claro".

Se acordó de Barcelona

A pesar de que el encuentro estaba centrado en Madrid, Barcelona acaparó bastante protagonismo. “Barcelona siempre ha representado un evento increíble en España y la belleza de Barcelona fue capaz de traer el interés de Madrid. Madrid ha mejorado la oferta, no económica, la oferta en términos de proposición, en términos de no dar por olvidado que la historia es parte del futuro, nunca dijimos cuando lanzamos Madrid que todo esto era una elección contra Barcelona". Montmeló renovó en el calendario de Fórmula 1 con participaciones alternas y estará año sí año no desde el año que viene.

El GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 se une a la celebración del Año Gaudí / Miquel Rovira Paxau

El CEO añadió que "Barcelona tiene la oportunidad de volver y hacer lo correcto para el futuro. No creo que deba arrepentirme, tal vez Barcelona se arrepienta. Es una pena, le dimos a Barcelona, en el momento correcto, la información correcta, y por eso, como dije, esta es una pregunta que, con todo respeto, no debería hacerse a mí, porque siempre he sido muy abierto con nuestros amigos de Barcelona. Creo que, globalmente, España merece la posición que tiene ahora, con dos campeonatos este año y, en situación alternativa, dos campeonatos cada dos años”.

Domenicali cree que ambas ciudad se retroalimentan: “Conozco a muchas personas que van a Barcelona y luego a Madrid. Es una increíble oportunidad que vamos a dar a nuestros fans. Creo que podemos hacer un buen trabajo juntos, Madrid tendrá una propuesta increíble en nuestro calendario. Pero, de nuevo, uno no es contra el otro. Es como cuando tuvimos Imola y Monza. Puedo imaginarme que yo soy de Imola y mi esposa de Monza. Todos ayudan a los demás a ser aún más importantes. Así que es la mejor manera de mantener el nivel aún más alto”.