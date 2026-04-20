Una F1 para los nuevos: “¿Qué tipo de aficionado queremos?”

La nueva Fórmula 1 no gusta y es peligrosa. Es la conclusión a la que se puede llegar si se escucha a la mayoría de pilotos de la parrilla, aficionados e incluso prensa tras tres carreras disputadas, un par de semanas de parón que dan para rumiar y un fuerte accidente que lo ha cambiado todo. Con tanto tiempo para pensar, emergen debates sobre si los adelantamientos de esta nueva normativa son artificiales o si, directamente, pueden ser considerados adelantamientos. Pilotos consultados por Sport sacan a la palestra otros acertijos como el tipo de aficionado al que pretende seducir esta nueva Fórmula 1.

“La pregunta es también qué tipo de aficionado es el que queremos encontrarnos. Si es un aficionado nuevo, que descubre esto como la única opción de tipo de competición y con tanta influencia eléctrica. A lo mejor es lo que le gusta al aficionado nuevo, pero el aficionado puro que teníamos antes en la Fórmula 1, que hemos tenido siempre en el mundo del motor, yo creo que no es un gran fan de la normativa actual”, explica Dani Juncadella, piloto de simulador de Aston Martin que se encuentra este finde en la primera ronda del campeonato de Resistencia en Imola.

Hace años era difícil de imaginar que el Gran Circo tuviera coches con media parte eléctrica. Ahora hay más adelantamientos, más dopamina y ocurren más cosas porque sus dueños se han dejado llevar por la ‘generación Tik Tok’ donde no hay pausa y todo va muy rápido. La Fórmula 1 lleva tiempo tratando de captar nuevos aficionados y este año lo ha vuelto a demostrar con este reglamento. Jaime Alguersuari, expiloto de Fórmula 1, sigue con el argumento de Juncadella: “La Fórmula 1 tiene una nueva generación de fans que quiere otro espectáculo”. Sin embargo, su padre, pionero del automovilismo en España, discrepa: “Los motoristas dependen de la Unión Europea y ha sido un error (el nuevo reglamento). Creen que todo va a ser eléctrico, la Fórmula 1 está en un punto con 500 CV eléctricos, Mercedes lo ha visto antes y el resto de equipos está en Indianápolis, donde están los dinosaurios. La gente quiere ver a los pilotos divertirse y no se escucha al cliente, que hagan los coches iguales”. Alguersuari senior, como veterano y purista, echa de menos que el piloto vaya a tope. No que tenga que gestionar su energía en cada vuelta.

“Cuando el piloto no tiene tanto control porque tampoco puede controlar demasiado esa descarga eléctrica… ha hecho mucho daño intentar convertir la competición del motor en algo más sostenible. Estamos hablando de competición de motor y hay que ser francos que no vamos a competir en algo que sea sostenible. Se puede mejorar, se puede hacer mejor con gasolina sostenible, algo que sea más verde, pero hacer un cambio tan grande para reducir la potencia del motor y crear una potencia eléctrica que tiene tanta influencia sobre el rendimiento, ha sido extremo. Si la Fórmula 1 sigue esta tendencia alcista de aficionados que ha tenido estos últimos años, pues no será tan malo. Pero el problema es que los pilotos van a dejar de disfrutar si no hay cambios”, expresa Juncadella.

Adelantamientos artificiales

En los últimos años, Liberty Media ha logrado que nuevos aficionados inunden el deporte y su categoría vive una época de bonanza a pesar de la caída de audiencias de estas carreras. Llegan nuevos pero los ‘viejos’ están enfadados, ¿ha sido un acierto este reglamento con tanta dependencia eléctrica? Felipe Massa, expiloto de Ferrari, cree que “no es agradable lo que está pasando, no es lo que todos quieren ver. La F1 tiene que entender cuáles son las reglas correctas, por supuesto que vemos muchos adelantamientos pero no los correctos sino falsos, y esto no es lo que queremos ver”.

Juncadella coincide en que muchos adelantamientos de este año son algo “fake” pero recuerda que siempre ha habido ayudas artificiales al piloto: “También son adelantamientos, también lo eran antes con el DRS, Kers, o como quieras… hay elementos que lo hacen ‘fake’ pero también son adelantamientos. Estamos llegando ahora a extremos exagerados porque antes con el DRS al menos llegabas a final de recta emparejados, no lo completas como ocurre ahora a mitad de recta. Siempre entretendrán al aficionado porque pasan cosas y se adelantan, como en otras categorías como la Fórmula E. Para mí cuando es tan extremo con una diferencia de 50km/h no me gusta, no soy aficionado de esto”.

Dani Juncadella, piloto del WEC con Genesis, GT y simulador en Aston Martin / Genesis

A Pedro De la Rosa tampoco le convence que haya tanta gestión en pista: “Yo prefiero los motores de combustión interna. Esta es mi vida y me he dedicado desde que era un niño a motores de 2 tiempos, a 4 tiempos, pero siempre he tenido la suerte de pilotar sin tener que cargar ninguna batería, podías ir a fondo y sin gestionar nada, carrera de vuelta tras vuelta. Yo soy de esa mentalidad, pero lo importante es lo que diga la gente, al final nos debemos a nuestros clientes y nuestros clientes son los espectadores. Por lo tanto, hay que preguntarles a ellos lo que quieren, lo que sea la Fórmula 1 de mayor. A mí lo que no me gusta es que los pilotos tengan que cargar la batería. O sea, es algo que va contra el ‘modus operandi’ de un piloto. En mi época, tú salías, dabas cinco vueltas en los entrenamientos y eran cinco vueltas de ir a fondo. Y ahora es una vuelta de ir a fondo, una vuelta de cargar, una vuelta de ir a fondo, una vuelta de cargar. A mí eso no me gusta, pero ya no me gusta como piloto, no me gusta como espectador, porque si yo voy a un circuito, yo quiero ver a todos los pilotos yendo a fondo todas las vueltas. Cuando te compras un ticket de tribuna y estás viendo a un piloto cargar batería el 50% del tiempo, no es lo que querías ver. Por la tele no se ve, porque la realización sigue siempre a los coches que van más rápido. Pero hay que pensar también en los espectadores que van a los circuitos”.

Massa, de la vieja escuela también, apoya a De la Rosa: “En la Fórmula 1, los pilotos tenemos que conducir al límite la mayor parte del tiempo, tanto en la clasificación como en la carrera. Eso es lo que la gente quiere ver. Ahora hay que ser un poco más ingeniero que piloto. Esto no está bien. tienen que entender qué hay que hacer con el reglamento de inmediato. Y además, el año pasado terminamos el campeonato con una diferencia entre todos los coches de, quizá, un segundo, segundo y medio como máximo. Ahora vemos coches que están cinco segundos por detrás. Eso es realmente terrible y no es la Fórmula 1 que todo el mundo quiere ver. Es importante que la FIA y la FOM, así como la Fórmula 1, entiendan también qué es lo mejor para el deporte”.

A Juncadella, directamente, se le quitan las ganas de ver una sesión de clasificación, el momento más aburrido de un fin de semana con esta nueva normativa: “Yo ahora mismo no quiero ver la próxima carrera, bueno, no es que no quiera ver, es que sí tengo otra cosa que hacer, la haré, porque no disfruto tanto de lo emocionante que puede ser una calificación de Fórmula 1, si sé que voy a ir a ver una cualy que ya sé que van a quedar divididos según la capacidad de potencia eléctrica y de regeneración de cada motor, que van a estar los dos Mercedes, dos McLaren, dos Ferrari y dos Red Bull, en ese orden. ¿Para qué me voy a despertar a ver una calificación de Fórmula 1? Espero que cambie, al menos a corto plazo, luego la carrera será una incertidumbre, pero si ya hay cambios en calificación, pues eso animará también a la gente a ver la carrera”.

El piloto del Hypercar de Genesis cree que las qualys de este año son “inexplicables”. “Que haya que levantar y gestionar la energía en un modo de calificación, eso sí que es inexplicable y eso sí que creo que todos estamos de acuerdo que hace falta un cambio inminente y hasta la FIA y el CEO de la Fórmula 1 se han pronunciado en que ahí hay que hacer cambios. Cuando ya es algo por unanimidad, hay que dejar de hablar del tema y hacer cambios, cuanto antes, solucionarlo cuanto antes, porque eso sí que ha perdido toda la esencia de la calificación, es extremo, el saber que si aguantas el pie a fondo en una curva rápida porque tienes más confianza que otro piloto, pues luego en la siguiente recta vas a perder potencia y el otro que ha levantado tendrá más potencia porque ha regenerado batería, pues es que es surrealista, estamos pasando a poner a ingenieros a competir más que a pilotos y eso no puede ocurrir”.

El accidente de Bearman en Suzuka puso en cuestión la seguridad de la nueva F1 / @F1

De la Rosa, mientras, separa “dos temas que hay que diferenciar” y hace referencia al accidente de Oliver Bearman en Suzuka: “El primero es el tema seguridad, que es un tema no cuestionable u opinable. Ha habido ciertas situaciones en carrera, en Suzuka, entre Bearman y Colapinto, pues que el diferencial de velocidad, cuando un coche entra en el modo de ahorro de energía, hay que intentar evitar. Eso no es cuestionable. Luego, es opinable el tema del espectáculo. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos”.

Hay mucha crítica en el paddock pero es complicado decir si la FIA y FOM se han equivocado con el reglamento. “Decir que se han equivocado para mí es un poco atrevido. O sea, yo tampoco soy quien para juzgar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Yo creo que todo el tiempo lo dirá. Creo que sí que van a recoger cable, o sea, nunca van a cambiar sus declaraciones, porque al final, pues hay muchos intereses detrás que no sabemos pero creo que van a hacer cambios y creo que para Miami no sé qué es lo que se puede hacer, yo lo desconozco, no soy ingeniero, no sé quién está detrás de ello, pero reducir todo lo que sea posible la potencia eléctrica para tener calificaciones con máximo rendimiento y sin tener que gestionar la batería. Eso sería un paso adelante, considero, y al final hay que hacer los pasos que haga falta, y si son pasos pequeños, pues pasos pequeños, pero ha de haber cambios, que se vean cambios, que se vean cosas nuevas. Y si este es el primer paso y luego las carreras tienen que seguir siendo lo mismo, adelantarse con 40 km por la diferencia, pues que así sea, pero que haya pequeños cambios, que haya pasos adelante, porque eso va a mantener al aficionado al menos interesado”, concluye Juncadella.