F1 | Libres de Fórmula 1 del GP de Mónaco, en directo: Horario y dónde ver a Alonso y Sainz en Montecarlo

12:45 Ferrari, en el ojo del huracán Ferrari ha estado en el centro de la actualidad esta semana aunque por motivos extradeportivos. Según informaciones de "La Gazzetta dello Sport", Hamilton podría llegar el año que viene a la fábrica de Maranello como compañero de equipo de Leclerc en detrimento de Carlos Sainz, al que darían salida. El madrileño se ha pronunciado al respecto: "Esperaba que me preguntasen de Hamilton. Llevo ocho años en F1 y en esta época del año, si todos los rumores hubiesen sido ciertos, todos hubiéramos estado en un equipo distinto cada año. Estoy acostumbrado y yo sigo a lo mío como siempre". Fred Vasseur, el 'jefe' de Ferrari, ha salido al paso para desmentir las informaciones, y también se ha pronunciado Lewis Hamilton: "Naturalmente, cuando estás en negociaciones contractuales, siempre habrá especulaciones. Y a menos que escuches eso de mi boca, eso es lo que es, una especulación. Como dije, mi equipo está trabajando con Toto. Estamos casi a punto de tener un contrato listo".

12:41 Sainz en uno de sus circuitos talismán El otro piloto español de la parrilla, Carlos Sainz, también llega con las pilas cargadas. A pesar del complicado inicio de temporada de Ferrari, Sainz va quinto en la general y va sumando puntos regularmente. Mónaco es, precisamente, uno de los fines de semana marcados en rojo en su calendario: "Con un poquito de suerte pude haber ganado el año pasado. Y esta vez el gran objetivo es conseguir hacer la pole, que es lo que al final te da más papeletas para ganar aquí, aunque los Red Bull son favoritos". Sainz tiene los objetivos claros y el circuito de Montecarlo, uno de los más complicados aunque históricos de la competición, no se le da nada mal: "Es el circuito en el que más puntos he conseguido sumar junto con Austin y Barcelona, que son mis tres circuitos talismán y eso es algo que me gusta tener en mi palmarés. Para cualquier piloto sumar muchos puntos en una pista como Mónaco es muy bueno y mi intención es seguir sumando aquí".

12:22 El acuerdo entre Aston Martin y Honda, un tema habitual Esta misma semana se oficializó un acuerdo el acuerdo entre Aston Martin y Honda. A partir de 2026, la firma japonesa, que hoy en día colabora con Red Bull, se convertirá en el distribuidor oficial de motores de Aston Martin. Aunque Honda y Fernando Alonso compartieron un capítulo oscuro en el pasado, ambas partes están dispuestas a hacer borrón y cuenta nueva y mirar hacia el futuro. El piloto asturiano se ha pronunciado sobre el tema: "Bueno, tendré 44 para entonces, no sé lo que haré en 2026, es pronto aún. Si hay que correr para Honda otra vez no hay problema alguno. No funcionó la última vez, ni para mí ni para nadie, pero han mejorado y han ganado los dos últimos títulos y quizás tres, tienen un gran pack y seguro que con nosotros será un gran proyecto, esté yo al volante en otro rol dentro del equipo".

12:17 Alonso, más ilusionado que nunca El circuito de Montecarlo reúne un conjunto de condiciones que, según el propio Fernando Alonso, pueden ser beneficiosas para él. Se trata de un circuito estrecho y lento, en el que los Red Bull no podrán presumir de su asombrosa velocidad punta. Además, la lluvia puede desestabilizar la cabeza de carrera y convertirse en el factor extraordinario que llevaría a los líderes a fallar, algo a lo que no nos tienen acostumbrados. Monaco. All set 💪. @AstonMartinF1 @astonmartin @lance_stroll #f1 #monaco pic.twitter.com/BPU56W2RPS — Fernando Alonso (@alo_oficial) 25 de mayo de 2023 El mismo Alonso se ha encargado de generar revuelo admitiendo que es consciente de sus posibilidades: "Los Red Bull están delante porque han hecho un gran trabajo este año y merecen estar allí, pero hay un par de fines de semana como este donde nosotros tenemos más oportunidades. Entre los muros hay oportunidades, no me importa que llueva o que no. Si digo que no vengo a Mónaco pensando en ganar la carrera, mentiría". Alonso está listo y con más ganas que nunca de luchar por la 33.