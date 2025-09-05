Horarios F1 del GP de Italia: Dónde ver por TV la carrera de Monza, con Alonso y Sainz

La Fórmula 1 aterriza esta semana en Italia y más concretamente en el histórico Autódromo Nacional de Monza, escenario de la decimosexta cita del Mundial, del 5 al 7 de septiembre. Ferrari afronta la prueba de casa en horas bajas, después del doble abandono de Lewis Hamilton y Charles Leclerc el domingo en Zandvoort, por sendos accidentes.

Para Hamilton la situación es dramática. Llegó a Maranello tomando el relevo de Carlos Sainz y convertido en la gran esperanza de los tifosi para pelear por el título, pero tras una primera mitad de campeonato muy difícil, con muchos problemas de adaptación al monoplaza SF-25, el heptacampeón está muy lejos del objetivo.

Antes del verano Lewis llegó a sugerir que Ferrari "debería cambiar de piloto" y se consideró "un inútil". Además el británico arrastra una sanción de cinco posiciones en la parrilla de Monza.

Así va el Mundial

Oscar Piastri busca seguir abriendo la brecha en el Mundial tras su valiosa victoria en Zandvoort, séptima de la temporada para él, mientras que su compañero y rival directo por el título Lando Norris espera remontar después de su cero en el GP de los Países Bajos, a consecuencia de una inoportuna avería en su McLaren.

Quedan nueve grandes premios y Piastri cuenta con una significativa ventaja (34 puntos), pero Norris no tiene intención de rendirse. Por su parte, el vigente campeón Max Verstappen se autodescarta de la lucha, ya que a estas alturas le separan más de cien puntos del líder.

Verstappen regresó al podio tras cuatro carreras de 'sequía' con el Red Bull, al finalizar segundo ante su afición en Países Bajos, distanciando a George Russell (Mercedes) en la pelea por la tercera posición del Mundial.

Fernando Alonso encadenó su mejor resultado de la temporada en Hungría (5º) con un 8º en Holanda, lo que le sitúa 12º en la tabla de pilotos. Pero Carlos Sainz, tras un contacto con Liam Lawson, encadenó su quinto cero y es 16º con 16 puntos.ç

Por equipos, McLaren sigue lanzado hacia su segunda corona consecuitiva y eleva su renta sobre Ferrari, después del doble abandono de Leclerc y Hamilton en Zandvoort. Los de Woking suman 584 puntos frene a los 260 de la Scudería y los 248 de Mercedes.

Horarios del Gran Premio de Italia de F1 2025

Viernes 5 de septiembre

Entrenamientos Libres 1 (FP1): 13:30 - 14:30 horas

Entrenamientos Libres 2 (FP2): 17:00 - 18:00 horas

Sábado 6 de septiembre

Entrenamientos Libres 3 (FP3): 12:30 - 13:30 horas

Clasificación: 16:00 horas

Domingo 7 de septiembre

Carrera: 15:00 horas (53 vueltas)

¿Dónde ver en TV y online el GP de Italia de F1 2025?

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2025 se podrá ver en TV en la plataforma de DAZN F1 y en Movistar+. También, tienes la opción de seguir todo lo que suceda en el fin de semana en Monza en directo a través de la web de SPORT.

Así es el Autódromo de Monza

El Autodromo Nazionale di Monza se construyó en 1922... ¡en tan sólo 110 días! . Inicialmente, se utilizó un terreno de 3,4 km² con 10 kilómetros de extensión , que consistía en un trazado mixto de 5,5 km y un óvalo de 4,5 km . Debido a varios accidentes mortales se agregaron dos chicanes y desaparecieron las rectas más largas, además de añadis dos nuevas curvas reduciéndolo a 6,3 km.

Tras numerosos cambios de configuración, la pista actual tiene 5,793 kilómetros de longitud, repartidos en 11 curvas de las cuales cuatro son a izquierda y siete a derecha , teniendo la más cerrada del calendario.

El circuito de Monza, que se ubica en la región de Lombardía, a unos 20 km al norte de Milán. ha albergado el GP de Italia de F1 desde 1950, con excepción de 1980 en el que se trasladó a Imola por las obras de remodelación de las instalaciones -posteriormente Gran Premio de San Marino hasta 2006.

Michael Schumacher y Lewis Hamilton son los pilotos con más victorias en Monza de Fórmula 1, con cinco. Nelson Piquet es el siguiente con cuatro y de la actual parrilla figuran Fernando Alonso (2) además de Charles Leclerc y Pierre Gasly, con un triunfo.