La F1 y la FIA cancelarán los GP de Bahrein y Arabia

Es un secreto a voces en el paddock. La F1 y la FIA anunciarán en breve la cancelación de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia y según anticipan algunos portales especializados, como crash.net, se espera que la noticia sea oficial este fin de semana, durante el GP de China.

Desde el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, las hostilidades se han extendido a toda la región del Golfo y países como Bahrein, Oman, Qatar, Arabia y Dubai han registrado ataques con misiles y drones explosivos. Los responsables del Mundial de Resistencia (WEC), que debía arrancar la temporada en Qatar a finales de marzo, fueron los primeros en cancelar la prueba. Y todo apunta a que la F1 y MotoGP serán los siguientes.

Estas últimas semanas la FIA y la F1 han seguido supervisando la situación en estrecha colaboración con los promotores y autoridades de las carreras de Bahrein (12 abril) y Arabia (19 abril). No hay planes para reemplazar ninguno de los eventos, lo que caso de cancelación, dejaría el calendario del Mundial 2026 en 22 grandes premios, con un espacio de cuatro fines de semana libres entre Japón (29 marzo) y Miami (3 mayo).

Los promotores saudíes han presionado a la FIA y Liberty para seguir adelante con su carrera, pero tras la muerte del líder iraní Ali Khamenei, las amenazas de la nueva cúpula de los Ayatolás persisten en toda la región. En este contexto , con los viajes aéreos comprometidos, la decisión de cancelar las carreras en los circuitos de Sakhir y Jeddah no puede demorarse, ya que los equipos necesitan abordar los notables problemas logísticos que ello les va a ocasionar .

Dada la brecha de cuatro semanas entre los grandes premios de Arabia y Miami, se especula que la F1 podría programar test en algún circuito europeo, teniendo en cuenta las críticas al nuevo reglamento , que también se espera que se ajuste después del GP de Japón.

La pérdida de dos carreras también implicará que el cambio en la prueba para revisar la compresión del motor en temperatura, que afecta a Mercedes, pactada con los equipos para el 1 de junio, qie ahora se producirá después de cinco carreras, en lugar de siete.