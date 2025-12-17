F1 y FIA actualizan los coches de 2026 y también la terminología

La nueva era de la Fórmula 1 comenzará en el Circuit de Barcelona en poco más de un mes (26 al 30 de enero), aunque los primeros test de pretemporada se desarrollarán a puerta cerrada y habrá que esperar a la siguiente tanda, en Bahrein, en febrero, para averiguar como serán los monoplazas según el nuevo reglamento.

De momento y a modo de aperitivo, la FIA ha ofrecido una actualización de los renders que anticipaban el aspecto que tendrán los nuevos coches. También han distribuído un documento a modo de guía, con detalles de los prototipos y la terminología que se va a emplear a partir de 2026 para referirse a los aspectos que cambian en la F1.

"2026 marcará un hito para la Fórmula 1 ya que se actualizarán tanto el chasis como las unidades de potencia, en la mayor revisión del reglamento en la historia de este deporte. Estos cambios revolucionarán el orden y crearán nueva emoción, a la vez que ofrecerán carreras increíbles", subrayan.

Cuando la FIA presentó el reglamento de 2026 en el Gran Premio de Canadá del año pasado, se habló de los Modos X y Z para la aerodinámica activa y del Modo de Recarga Manual (Manual Override Mode o MOM) como el refuerzo de potencia para la asistencia en adelantamientos, en sustitución del DRS.

La F1 y la FIA han querido aclarar el lenguaje relativo a todos estos cambios para hacerlo más accesible a los fans: "Consultamos a una amplia gama de aficionados, nuevos, ocasionales y habituales, para comprender mejor la terminología que les ayudaría a comprender las características clave del nuevo reglamento. Esto incluyó el uso de datos de encuestas de terceros y de nuestra comunidad de 50.000 miembros, 'Fan Voice', así como consultas con la FIA, los equipos de F1 y otros expertos técnicos para finalizar y consensuar los términos", explican.

"Queremos evitar artificios y jerga, sabiendo que tanto los aficionados veteranos como los nuevos prefieren un lenguaje sencillo, objetivo y conciso. Es importante respetar y expresar correctamente la nueva naturaleza técnica del reglamento, para que los nuevos términos sean útiles y precisos a la hora de ofrecer análisis y comentarios en pista", añaden.

El Modo de Anulación Manual pasará a llamarse a partir de ahora Overtake (Adelantamiento). En lo que respecta a la potencia eléctrica, la FIA especifica otros dos términos: Boost (Impulso) y Recharge (Recarga). El primero representa el uso del ERS por parte del piloto. Depende de cada piloto en qué punto de la vuelta despliega exactamente qué cantidad de la energía disponible para adelantar o defenderse. El segundo hace referencia al modo en el que la energía se utiliza para recargar la batería.

La FIA ha optado por los términos de la aerodinámica activa. Ya no considera necesaria la distinción inicial entre Modo X y Modo Z, ya que todos los pilotos utilizan el mismo modo en diferentes partes de la pista: la variante normal de alta carga aerodinámica en las curvas y la posición de baja carga aerodinámica de los alerones delantero y trasero en las rectas. A partir de ahora, se refieren a Straight Mode y Corner Mode (Modo Recta y Modo Curva).