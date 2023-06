Fórmula 1, hoy en directo: Clasificación del GP de España de Fórmula 1 con Alonso y Sainz

El piloto monegasco, una vez finalizados los Libres 3, anunció por radio ruidos extraños relacionados con el embrague. Desde Ferrari no ven nada extraño.

Leclerc reports a strange noise with his clutch at the end of FP3



Ferrari to Leclerc 📻: “Copy, we are checking.”



Ferrari 📻: “At the moment we cannot see anything strange with the clutch.”#F1 #SpanishGP