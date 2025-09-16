¡La F1 confirma las seis carreras al sprint para 2026!

El próximo curso de Fórmula 1 marcará un punto de inflexión en la competición por la incorporación del nuevo reglamento. A pesar de las modificaciones de los monoplazas, las carreras al sprint se mantendrán y volverán a celebrarse en seis Grandes Premios.

Las seis rondas al Sprint

Shanghái estrenará la primera carrera de los sábados, y Miami le seguirá de manera consecutiva. Los dos primeros trazados con carrera sprint para 2026 se repiten respecto a la vigente temporada. Más tarde, Silverstone acogerá la tercera ronda de la temporada. El trazado volverá a replicar la experiencia y retoma la carrera al sprint. Las tres siguientes carreras se celebrarán en Montreal, Zandvoort y Singapur, los tres trazados se estrenarán con este nuevo trazado.

Tal como ocurre desde 2021, la clasificación Sprint se celebrará los viernes tras los entrenamientos libres 1. La F1 se prepara para repetir el formato por sexto año consecutivo y la organización ya contempla aumentar el número de carreras al sprint durante las próximas temporadas.

La satisfacción de la F1

"El F1 Sprint ha seguido creciendo en impacto positivo y popularidad desde su introducción en 2021. Con cuatro sesiones competitivas en lugar de dos durante un fin de semana de Gran Premio convencional, los eventos F1 Sprint ofrecen más acción cada día para nuestros aficionados, socios de transmisión y promotores, lo que impulsa una mayor asistencia y audiencia" confesó Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1.

Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA, también se mostró satisfecho con el formato al sprint: "De cara a una temporada histórica en 2026 con una nueva generación de coches y reglamentos, me complace ver que el formato Sprint evoluciona junto con nuestras ambiciones más amplias para el deporte" las palabras de ambos fueron compartidas en la web de la competición.