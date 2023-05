F1 | Carrera del GP de Miami de Fórmula 1, en directo: última hora de Alonso y Sainz

12:38

El piloto de Aston Martin, Fernando Alonso, reconoció que los resultados en la clasificación fueron mejores de lo esperado en el seno dela dirección de la escudería: "No creo que ganar sea el objetivo, especialmente por cómo ha ido el fin de semana. Incluso el podio es difícil. Pero haremos nuestra carrera, no esperábamos estar aquí y cada vuelta en estas condiciones es un regalo". "No me lo esperaba, para nada", recalcó.