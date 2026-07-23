La F1 se apunta al 'salseo' y reúne a Alonso, Sainz y Colapinto en rueda de prensa: "Tengo contrato, no me muevo", dice Fernando

En plena 'Silly Season' y a la espera de que tras la pausa veraniega comiencen a conocerse los movimientos que desbloqueen el mercado de Fórmula 1, el periodista Roberto Chinchero en la edición italiana de Motorsport.com trazó un escenario hipotético que pasaba por situar a Carlos Sainz en Aston Martin, a Fernando Alonso en Alpine y a Franco Colapinto en Williams.

Tres cambios que estarían condicionados a muchos factores y que hasta cierto punto resultan descabellados. Pero la Fórmula 1 y la FIA han querido entrar al 'trapo' y apuntarse a la rumorología convocando a los tres pilotos en la misma rueda de prensa oficial en vísperas del Gran Premio de Hungría.

Por si fuera poco, se da la coincidencia de que los dos españoles y el argentino ha coincidido tras la final que enfrentó a sus países en la finalísima del Mundial de fútbol, con victoria de la 'Roja'.

"Siempre pensé que seríamos campeones porque España ha jugado el mejor fútbol. Estoy muy orgulloso, aunque quiero recordar que es solo fútbol, solo deporte, la vida sigue", ha celebrado Carlos.

"No tengo mucho que añadir, España ha hecho un gran torneo, no solo el Mundial sino desde 2008 lleva jugando muy bien al fútbol, también con el femenino ganando el Mundial, es muy bonito ver a todo el país celebrando. El fútbol une, con gente celebrando en Madrid, con gente en Barcelona con la bandera de España”, ha destacado Fernando.

Colapinto también ha reconocido que "España jugó el mejor fútbol de la Copa del Mundo y son merecidos campeones, sin embargo para nosotros es duro. Nos sentimos orgullosos de nuestra selección, de cómo han defendido la camiseta albiceleste. Y es cierto que la vida sigue, que no se acaba el mundo, pero también fueron los últimos partidos de una generación de jugadores maravillosos, que nos han brindado grandes alegrías" y ha lamentado la rivalidad extrema: "No sé cómo pueden quemar camisetas de Messi..."

Se queda

En clave de futuro, les han recordado que a estas alturas ninguno de los tres tiene contrato para 2027

Sainz admite que se siente decepcionado "por el rendimiento del coche este año" y habla de "repensar mis expectativas de pelear por podios y victorias, quizá en dos o tres años", lo que no necesariamente implica su continuidad en el proyecto de Grove. "No puedo dar plazos o fechas. Siempre dije que esperaría al verano para sentarme con James (Vowles) y hablar sobre el futuro del equipo y el mío dentro de él".

Colapinto ha señalado que "no estoy al tanto de los rumores y ahora es época de eso. Yo me centro en pilotar y siento que estoy haciendo bien mi trabajo".

Lacónico pero muy contundente, Alonso se ha limitado a decir que "yo sí tengo contrato y no me muevo". Lo que no está claro es si se refiere a seguir pilotando para Aston Martin o a ejercer otro rol dentro de la escudería de Silverstone.