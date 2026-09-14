La F1 aplaza el anuncio sobre Qatar y Abu Dhabi, pero la F2 hará tres carreras en Bakú

La Fórmula 1 aún está estudiando un plan B por si finalmente y como parece, se ven obligados a cancelar las carrera de Qatar y Abu Dhabi por el conflicto bélico de Oriente Médico, tal como ya hicieron con los grandes premios de Bahrein (ahora reubicado en Malasia) y Arabia Saudí.

El presidente de la F1, Stefano Domenicali ni quiso pronunciarse al respecto este fin de semana durante el GP de España en Madrid, aunque en el paddock es vox populi que el italiano está negociando con Imola como posible sustituta, en una prueba que se celebraría el 6 de diciembre.

La pista definitiva la pueden haber dado este lunes la FIA y la F2, que han anunciado que el duodécimo evento de la categoria antesala de la F1, que se disputará la próxima semana en Bakú, ampliará su programa con tres carreras, dos principales y una sprint.

Es la misma fórmula elegida por la categoría pequeña de la F3 para despedir la temporada en el Madring, donde se coronaron Ugo Ugochukwu el equipo español Campos Racing.

Inicialmente la Fórmula 2 tenía previstas 14 rondas en el calendario inicial de este año. Con tres carreras en Azerbaiyán, parece descartado que vayan a cerrar el curso en Qatar y Abu Dhabi, aunque oficialmente desde la F2 siguen manteniendo que se disputarán las rondas.

Bruno Michel, el director ejecutivo de la F2, asegura que se trata de "aumentar el espectáculo para el público y para nuestros aficionados", al ser la única categoría soporte en el Gran Premio de Azerbaiyán. Veremos.