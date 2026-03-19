Ezpeleta y el regreso de ‘película’ de Marc Márquez: “Su carrera está lejos de terminar”

Carlos Ezpeleta, director ejecutivo de MotoGP Sports Entertainment Group (la antigua Dorna) ha comentado la actualidad del campeonato y los cambios que vienen en el podcast ‘Business of Sport’. Y una de las cosas que ha querido dejar claras es aunque Liberty Media sea ahora la propietaria tanto de MotoGP como de Fórmula 1, ambas competiciones mantendrán su propia identidad.

“Creo que existe el temor de que vayamos a ser como Fórmula 1 y eso no es, ni mucho menos, lo que estamos intentando hacer”, ha subrayado Ezpeleta. “MotoGP no es Fórmula 1 sobre dos ruedas. Es un deporte independiente con, con características y valores únicos. Y la realidad es que, estratégicamente, creemos que aprovechar esas diferencias es lo que nos llevará al éxito, no intentar cambiar el deporte”.

Ezpeleta pone en valor MotoGP y destaca que “Liberty ha repetido desde el principio y nosotros también, que uno de los principales argumentos detrás de la adquisición es que este deporte no necesita arreglos. Eso no significa que no vayamos a seguir esforzándonos por conseguir el mejor deporte posible, tal y como siempre hemos hecho”, apunta.

En materia de seguridad, el directivo español recuerda que “este deporte es peligroso. No queremos que vayan cada vez más rápido, debido a la condición física y el nivel atlético de los pilotos. Las carreras duran 45 minutos porque el cuerpo humano no puede aguantar más. Estos chicos entrenan como ciclistas profesionales. Son la élite del motociclismo y, aun así, no pueden soportar carreras de más de 40 o 45 minutos. Así que no queremos que las motos vayan rápido y ahora tenemos que limitar de alguna manera el rendimiento actual”.

Sobre la organización y estructura del actual campeonato del mundo. Ezpeleta señala que “tenemos once equipos de MotoGP. Cinco de ellos son fabricantes, Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia y KTM. Y están gestionados por ellos. Y luego hay seis equipos independientes que alquilan la tecnología a esos fabricantes. Estamos intentando equilibrar eso. Los clientes de motores tienen que evolucionar de ser un equipo de carreras a convertirse en una marca deportiva, como Williams en la F1 o un equipo de fútbol”.

El regreso de ‘película’ de Márquez

Ezpeleta también ha abordado aspectos puramente deportivos y entre ellos, el sensacional regreso a la cima que protagonizó Marc Márquez, al conquistar su novena corona mundial en 2025, después de un calvario con las lesiones. “No te lo creerías si fuera una película. Mucha gente lo califica como el mayor regreso de la historia del deporte. Otros deportistas han vuelto, otros atletas han vuelto para ganar un trofeo, un torneo de tenis, un combate de boxeo, pero dominar por completo tras cinco años en lo que probablemente sea el abismo más profundo en el que se haya visto ningún atleta, en el que se ha sometido a cuatro operaciones, ha perdido la vista y la ha recuperado… es verdaderamente indescriptible lo que hizo Marc el año pasado”.

Ezpeleta también juega a ‘adivinar’ el futuro y asegura que “la carrera de Marc está lejos de haber terminado, porque solo tiene 33 años. Su logro en 2025 fue realmente enorme, igualó a su rival y ahora busca de verdad el récord histórico”, advierte, en referencia a los 10 títulos (ocho en MotoGP), que le permitirían superar en el ranking a Valentino Rossi.