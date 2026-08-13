Un expiloto pone fecha al resurgir de Aston Martin: "No me sorprendería que en Madrid o Malasia los veamos sumando puntos"

El Gran Premio de los Países Bajos está marcado en rojo para los aficionados a la Fórmula 1 y de Fernando Alonso. En Zandvoort, Aston Martin tiene previsto montar el nuevo motor Honda lo que, unido al paquete de mejoras en el chasis introducido en Hungría, debería ayudar al equipo a dar un paso adelante.

El fabricante japonés es optimista respecto al trabajo realizado durante los últimos meses y desde las altas esferas afirman que se han cumplido los objetivos internos. Ya en Hungría, con los cambios en la aerodinámica, el AMR26 empezó a ser más manejable y se empezaron a mejorar, aunque discretamente, los tiempos. Ahora falta por comprobar cuál será el rendimiento real en pista del nuevo motor y si realmente supondrá un punto diferencial para el AMR26B.

Nadie espera un cambio radical y probablemente se necesitarán algunos grandes premios para que la nueva versión del monoplaza de Fernando Alonso y Lance Stroll puede ser competitivo, aunque en el paddock ya reina cierto optimismo. Para Juan Pablo Montoya, una institución de la Fórmula 1, la mejora para Aston Martin podría llegar antes de lo esperado, concretamente en Madrid.

Fernando Alonso, en Hungría / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Gran Premio de España que debutará este año en el calendaraio del Mundial, se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre, después de Países Bajos e Italia, y en opinión del expiloto colombiano, podría ser ya el momento del AMR26. "Aston Martin pasó de ser último a ser competitivo y eso demuestra que la influencia de Newey empieza a dar sus frutos", afirmó en el programa 'Weekend Warm-Up', elogiando el trabajo del ingeniero británico que fichó por la escudería de Silverstone la pasada temporada.

"Este es el primer coche Newey de verdad", recordó Montoya, remarcando que "cuando Adrian (Newey) llegó, muchas cosas ya estaban decididas. No eran lo que él quería. Así que trabajó con lo que ya estaba establecido".

El principio de la evolución

Montoya apuntó que, tras las mejoras en Hungía, "ahora hay más novedades en camino. El nuevo motor llegará para la próxima carrera en Zandvoort". "Eso supondrá otro paso adelante. No me sorprendería que para cuando llegue Madrid o Malasia los veamos sumando puntos", aseguró el que fuera piloto de Williams y McLaren a principios de los 2000.

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya, del equipo Target-Chevrolet / GERARDO MORA / EFE

Sin desatar el optimismo, aunque vaticina que "el motor seguirá teniendo problemas", el expiloto colombiano calcula que "reducirán la diferencia a la mitad en términos de potencia". "Seguirán estando a un segundo de distancia, pero antes estaban a cuatro segundos", valoró. Una rebaja considerable que "pone en perspectiva lo que está haciendo Newey, al ver las dificultades de Williams, de Alpine, de Hass. Este tipo llega y su primer coche ya es mejor que la mayoría".

Teniendo en cuenta la evolución, Montoya espera que el equipo siga creciendo, aunque es consciente de que el esperado monoplaza competitivo no llegará definitivamente hasta la próxima temporada. "Mis expectativas tras el parón veraniego son que Aston Martin dé un paso adelante, pero creo que su gran salto llegará el año que viene. Creo que Honda ahora tiene tiempo para dar otro gran paso de cara a 2027. Honda y Aston Martin protagonizarán una gran historia", avanzó.