Un expiloto de Fórmula 1 pide la suspensión de Verstappen: "Debería acarrear consecuencias"

Las últimas semanas no han sido nada fáciles para Max Verstappen. El tetracampeón de Fórmula 1 se encuentra lejos de luchar por las posiciones delanteras en esta nueva era de la Fórmula 1, algo a lo que no está para nada acostumbrado. El neerlandés se ha mostrado muy crítico con el nuevo reglamento, habiendo incluso dejado la puerta del retiro entreabierta. Hay quienes le respaldan y respetan su opinión... y quienes han cargado contra él. Uno de ellos, Juan Pablo Montoya. El expiloto colombiano ha llegado a ir un paso más allá e incluso ha pedido que se tomen medidas deportivas por la actitud del dorsal '3'.

El nuevo estilo de pilotaje con la nueva unidad de potencia con un 50% de energía eléctrica es algo a lo que los pilotos están teniendo que acostumbrarse. La recarga de la batería es esencial y obliga a dosificar su instinto. De hecho, Verstappen llegó a acusar a la nueva era de "Fórmula E con esteroides". "En privado estoy muy contento. Uno también espera 24 carreras, esta vez son 22, pero normalmente son 24... Y entonces uno se pregunta si vale la pena. ¿O disfruto más estando en casa con mi familia? ¿Disfrutando más viendo a mis amigos cuando no estoy compitiendo?", dijo Max en unas declaraciones ofrecidas a la 'BBC Radio 5 Live' tras el GP de Japón.

Max Verstappen, durante el GP de Miami / EFE

"Claro que intento adaptarme, pero no es agradable la forma en la que hay que correr. Es realmente anti-piloto, llega un punto en que, sí, simplemente no es lo que quiero hacer", decía en la citada entrevista. "Lo estoy intentando. Me repito a mí mismo todos los días que intente disfrutarlo, pero es muy difícil", terminaba diciendo el piloto de Red Bull.

Las críticas llevaron a la FIA a escuchar a los fabricantes y pilotos y para el Gran Premio de Miami se llevaron a cabo varios ajustes para hacer la Fórmula 1 actual algo más segura (especialmente tras las diferencias de velocidad entre pilotos a la hora de recargar energía en las baterías) y ayudar a los pilotos a seguir disfrutando de su deporte. Pero las modificaciones siguen sin convencer al neerlandés. "Lo que dije sobre el reglamento sigue siendo válido. No noto mucha diferencia ahora que se han modificado algunas cosas", dijo en unas declaraciones recogidas por 'De Telegraaf'.

"Hay que respetar el deporte"

Un sinfín de críticas que no han gustado a un siete veces ganador de carreras en el 'Gran Circo' como Montoya, padre del también piloto de Fórmula 2 Sebastián Montoya. "Hay que respetar el deporte. Me parece bien que no te gusten los reglamentos, pero la forma en la que hablas de aquello con lo que te ganas la vida, de tu propio, deporte debería acarrear consecuencias", ha dicho recientemente el colombiano en el podcast 'Chequered Flag' de la BBC.

Juan Pablo Montoya en Daytona en 2010 / GERARDO MORA / EFE

El expiloto se muestra especialmente duro y opina que hay que tener mano dura con este tipo de comentarios en contra de la competición. "Apartarlo. Sí, añadir siete u ocho puntos de penalización a la licencia, de modo que, hagas lo que hagas después, te aparecen. Te garantizo entonces que los mensajes serían diferentes", expresó el colombiano.

La leyenda considera que una cosa es ser crítico de forma constructiva y la otra es cargar contra la Fórmula 1 de esta manera. "No digo que no digan que no les gustan las normas, porque si no les gustan, tienen todo el derecho a opinar. Está bien ser franco y no hay que hacer como no dices nada, pero no llames a un coche de Fórmula 1 un Mario Kart. Cuando en el pasado se habría el DRS y se ganaban 20 ó 30 kilómetros/hora… ¿eso no era falso? No me estoy ganando amigos", sentenció Juan Pablo.