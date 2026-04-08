Un expiloto de Fórmula 1 analiza la situación de Alonso: "Parece un piloto de pruebas"

No está siendo un curso plácido en Silverstone. Más bien todo lo contrario. Aston Martin se ha convertido en el peor monoplaza de la parrilla, y se ha visto superado por otras escuderías que, de primeras, prometían peores expectativas, como podría ser el caso de Cadillac. Los distintos problemas en el AMR26, empezando por la nueva unidad de potencia Honda, han provocado que sus pilotos se encuentren ahora en las últimas plazas en la clasificación general en parrilla. Una situación difícil de sostener sobre la que se ha pronunciado recientemente el expiloto de Fórmula 1 Jolyon Palmer.

No es ningún secreto que el AMR26 no es ni fiable, ni rápido en pista. Sus pilotos se limitan a rodar para sacar información más que a dar vueltas para competir... puesto que están muy lejos de poder hacerlo. De hecho, el propio Lance Stroll habló tras el fin de semana en Suzuka sobre un "campeonato Aston Martin". "No estuvo genial, pero me estaba divirtiendo en una carrera con Fernando en nuestro pequeño campeonato, nuestro propio campeonato de Aston Martin. Estaba disfrutando de la carrera, es un circuito fantástico para conducir, así que estaba disfrutando de las vueltas a este trazado tan especial y de la pequeña batalla en Aston Martin con Fernando en último y penúltimo lugar", señaló irónicamente el canadiense en la F1 TV.

Fernando Alonso durante el GP de Japón de Fórmula 1 / Europa Press

Tanto el hijo de Lawrence Stroll como el asturiano estan ejerciendo un rol más parecido al de un piloto de pruebas que al de un piloto titular. Sobre Alonso, apuntó que "es un piloto de pruebas". "Estamos como en 2002 con Fernando. Es piloto de pruebas por primera vez en muchos años. Eso es ahora mismo Aston Martin. Es una verdadera lástima que no sean competitivos", comenzó diciendo en el podcast oficial de la Fórmula 1, F1 Nation. "Terminó por detrás del Cadillac. Pérez hizo una buena carrera en Japón, pero están muy lejos y creo que por eso, en cierta medida, ni él ni Lance tienen nada por lo que luchar", expresó el expiloto.

"Dan vueltas en círculos y reportan un balance"

Mientras todo el mundo señala el motor Honda, Palmer también se refirió a los problemas de chasis que atraviesa la fábrica. "Cada fin de semana, se presentan, dan vueltas en círculos y reportan un balance. A estas alturas ni siquiera importa. El coche tiene poca carga aerodinámica, pero si ni siquiera pueden llegar al final de la carrera, no pueden ni acercarse a la Q2", añade. Por su parte, define el proyecto como "uno de los mayores fracasos de la historia".

Durante el fin de semana en Suzuka, Alonso pudo ver caer la bandera a cuadros por primera vez en toda la temporada. Pero acabó siendo doblado. "Fueron lentísimos en Japón. Obviamente, están solucionando problemas, ¿no? Han tenido que hacer concesiones sólo para que el coche pueda terminar la carrera. La situación es grave", expresó durante sus declaraciones. "Aston Martin solo puede terminar una carrera si va con muy poca potencia para intentar conseguir algo de manejabilidad y fiabilidad, y sólo han logrado que un coche llegue al final después de tres Grandes Premios. Es terrible", sentenció el británico.