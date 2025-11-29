Un expiloto de F1, detenido por presunto fraude grave

Adrian Sutil, piloto de Fórmula 1 entre 2007 y 2014, ha vuelto al foco mediático al verse envuelto en una operación policial internacional contra el fraude. Según informó el diario alemán 'Bild', el expiloto fue detenido en el marco de la investigación por supuesto fraude grave y malversación de fondos y puesto en prisión preventiva hasta que concluyan las investigaciones.

Aunque se desconocen más detalles de la investigación, la Fiscalía de Stuttgart confirmó que se realizaron registros en varias propiedades "en colaboración con la Policía Criminal del Estado de Baden-Württemberg". En el marco de la investigación internacional se llevaron acabo registros en Mónaco, Suiza y Alemania.

Sutil, según el citado medio, Sutil fue detenido en Sindelfingen, una localidad cercana a Sttugart, el pasado jueves, antes de pasar a disposición judicial en Stuttgart, donde un juez ordenó su detención. Por el momento, el expiloto no ha hecho declaraciones públicas sobre su detención.

Los investigadores acusan a Sutil de un presunto delito de "fraude agravado en banda organizada y abuso de confianza en banda organizada".

Segundo proceso judicial

No es la primera vez que el alemán se ve envuelto en un proceso juficial. En 2011, cuando competía en el Mundial de F1 con Force India, protagonizó un altercado con el director del desaparecido equipo Lotus, Eric Lux, al que agredió durante una pelea en un bar tras el Gran Premio de China, en abril de 2011, en Shanghai.

Sutil fue condenado a 18 meses de prisión condicional (pena que quedó en suspenso) y a una multa de 200.000 euros por lesiones corporales graves tras herir gravemente al director del desaparecido equipo Lotus, Eric Lux, durante una pelea en un bar tras el Gran Premio de China, en abril de 2011, en Shanghai.

Tras una temporada apartado de la competición, en 2013 volvió al campeonato de la mano del equipo indio. En 2014 fichó por Sauber donde sólo disputó ese curso antes de pasar a ser piloto de pruebas de Williams, también por un breve período.