Un excampeón de F1 advierte a McLaren sobre fichar a Verstappen: "Si ya tienen dos pilotos excelentes, ¿por qué crear turbulencias?"

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha alcanzado su ecuador y aunque todavía quedan muchos Grandes Premios por delante, la mayoría de escuderías ya han empezado a trabajar también en el próximo curso. Más allá de los monoplazas, los equipos trabajan también en sus plantillas, con muchos rumores de mercado que amenazan con una 'silly season' más que agitada.

Fernando Alonso o Carlos Sainz han sonado como posibles aspirantes a cambiar de colores, así como Max Verstappen que incluso llegó a plantearse dejar la Fórmula 1 después de un complicado inicio de temporada. La situación en Red Bull ha situado al neerlandés en la órbita de McLaren, la vigente campeona mundial, como posible compañero de Lando Norris.

El movimiento dejaría fuera de la ecuación a Oscar Piastri y pondría bajo el mismo paraguas a dos campeones del mundo. Una situación que podría parecer idílica pero que podría convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para los de Woking. Así al menos lo ve Mika Häkkinen, quien fuera campeón con McLaren en 1998 y 1999 y que conoce bien los entresijos del equipo.

Para el finlandés, el fichaje de Max Verstappen, que tiene contrato con Red Bull hasta 2028, sería "muy interesante", aunque recordó que "no solo está Max en el mercado, hay muchos otros pilotos." "Pero por lo que he visto de cómo funciona McLaren, siempre buscan priorizar el conjunto del equipo. Y esa es la única forma de alcanzar el éxito: construir un gran espíritu de equipo dentro de la escudería", analizó al respecto el expiloto en el podcast 'Up To Speed' que conduce el que fuera su compañero David Coulthard.

"Ya tienen un campeón del mundo"

Lando Norris celebra su éxito en Hungría / Europa Press

"Si me preguntas qué haría yo, intentaría minimizar ese riesgo. De lo contrario, corres el peligro de perder ese espíritu de equipo. Si una escudería ya tiene dos pilotos excelentes, ¿por qué crear turbulencias?", explicó durante la charla, en la que recordó que "McLaren ya tiene a un campeón del mundo, Lando Norris".

Häkkinen sabe bien de lo que habla y puso sobre la mesa su propia experiencia, precisamente con Coulthard como compañero. "Fuimos los compañeros de equipo que más tiempo permanecieron juntos en la Fórmula 1", apuntó el finlandés en referencia a las ocho temporadas que compartió con el británico, desde 1996 a 2004. "Eso demuestra que, cuando existe una buena armonía dentro de un equipo, ¿por qué ir a buscar a otra persona? Bueno, a veces me diste algún problema, David, ¡pero conseguía manejarlo!", bromeó al respecto.

Lando Norris y Oscar Piastri comparten equipo desde 2023, temporada en la que el australiano llegó a McLaren para sustituir a Daniel Ricciardo. Desde entonces, ambos han mantenido una relación de respeto sin grandes tensiones entre ellos, ni siquiera el curso pasado, cuando compitieron por el título. Por entonces, la escudería instauró lo que llamaron 'papaya rules', es decir, que ambos pudieron competir libremente por el título siempre y cuando no hubiera lances entre ellos.

Finalmente la corona fue para Norris aunque Piastri llegó a liderar el campeonato durante algunas carreras.