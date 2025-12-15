El ex manager de Schumacher, en 'shock' tras un atraco violento

Willi Weber, ex manager de Michael Schumacher, ha vivido uno de los episodios más duros de su vida y asegura estar estado de ‘shock’ después de ser víctima de un violento atraco en su villa en Stuttgart.

Weber, de 83 años, manager de Schumacher durante toda su carrera, se encontraba en su casa, acompañado de su esposa y una empleada doméstica, cuando fue asaltado por tres ladrones enmascarados que les ataron a sillas y les amenazaron a punta de pistola.

El veterano manager fue golpeado en la cara, dejándole un ojo morado y un corte en la nariz, hasta que proporcionó el código de su caja fuerte. Los ladrones se llevaron dinero en efectivo, joyas y relojes valorados en cientos de miles de dólares antes de huir.

La pasión de Weber por los relojes es conocida entre sus allegados y de hecho en su día bromeó con pedir un ataúd con cajones para que le enterrasen con ellos. Entre los relojes robados se encontraban un Patek Philippe Nautilus Chronograph 5980 (valorado en 100.000 euros), un Rolex Day-Date II Platinum (50.000 euros) y un Audemars Piguet Royal Oak Offshore (25.000 euros).

Cuando los asaltantes abandonaron la casa, Weber logró liberarse de sus ataduras y alertar a la policía después de más de dos horas. Recibió atención médica en el lugar, pero no requirió hospitalización. Su esposa y su ama de llaves sufrieron contusiones leves.

Todos los detalles del incidente los relata el propio Weber al diario alemán ‘Bild’: "Eran tres. Estaba cenando. Querían el código de la caja fuerte. Me negué a dárselo y me siguieron golpeando en la cara. Me siento fatal. Estoy en shock” reveló . "Sabían lo que hacían. Debieron de espiarme durante semanas. Entraron y lo sabían todo”, afirmó.

La policía alemana está estudiando las grabaciones de vídeo del robo para encontrar pistas sobre la identidad de los autores y sus rutas de escape.