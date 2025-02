Carlos Sainz continuará siendo embajador de Estrella Galicia 0,0 en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, al tiempo que afronta una nueva y decisiva etapa con un nuevo equipo en 2025, la escudería Williams, con la que se presentará este viernes.

Ha transcurrido ya más de una década desde que Estrella Galicia 0,0 comenzase a acompañar a Sainz en su ascenso hasta el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, habiendo recorrido juntos desde entonces, piloto y patrocinador, una senda de incansable trabajo en la pista y fuera de ella que ha convertido a Sainz en uno de los mejores pilotos del mundo.

Esta relación se extiende ahora a la temporada 2025 de Fórmula 1, una campaña en la que los logotipos de Estrella Galicia 0,0 estarán presentes en ambos lados de la parte delantera del casco de competición del piloto, al tiempo que se activarán distintas acciones promocionales en los circuitos junto a su comunidad de fans.

Estrella Galicia 0,0 encontró desde el principio de su colaboración con Sainz a un piloto con un gran talento y pasión, todo ello acompañado de una filosofía inconformista a la hora de encarar nuevos retos de manera exitosa. Una forma de afrontar la competición que por el momento le ha llevado a conseguir cuatro victorias y subir al podio hasta en veintisiete ocasiones, superando la cifra de 1.270 puntos en sus diez años en la máxima categoría del automovilismo.

José Villanueva, director de Patrocinios Globales de Hijos de Rivera:

«Carlos Sainz es sin duda un claro ejemplo de nuestra apuesta por relaciones a largo plazo que contribuyan al crecimiento mutuo. Iniciamos un camino allá por 2013, cuando Carlos era un talento emergente en GP3 y nos enorgullecemos de ver que el camino que hemos recorrido juntos durante todos estos años continúa, siempre fieles a atributos compartidos que nos hacen diferentes como la pasión, el inconformismo y la tradición familiar. Estamos encantados de acompañarle en este nuevo reto, en un momento en el que Carlos se ha convertido, además de en una de las principales figuras de la parrilla de la F1, en uno de los principales embajadores de Estrella Galicia 0,0 a nivel global».

Carlos Sainz:

«Estoy tremendamente contento y orgulloso de poder anunciar que un año más seré embajador de Estrella Galicia 0,0. La relación tan especial que me une a esta marca va mucho más allá del ámbito comercial, ya que después de tantos años juntos me siento uno más de la familia y creo que la pasión y los valores que nos unen son la base del crecimiento tan positivo que ambos hemos experimentado en los últimos años. Poder abrir este nuevo capítulo de mi carrera deportiva con Estrella Galicia 0,0 a mi lado no sólo me hace feliz, sino que me da confianza para afrontar los nuevos desafíos que vendrán. Juntos hemos superado retos difíciles y también hemos brindado por momentos inolvidables. No nos conformamos con lo conseguido hasta ahora y por eso afronto esta nueva etapa juntos con muchas ganas e ilusión».