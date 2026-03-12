¿Dónde estará Aston Martin en China? Honda tiene la respuesta que necesita Alonso

Después de que la retirada de Fernando Alonso en la carrera inaugural de Australia, el GP de China, primer fin de semana con formato al sprint, se perfila como otro fin de semana complicado para Aston Martin. El objetivo principal para los de Silverstone es poder rodar y acumular los kilómetros que les faltan desde pretemporada. Se dice que han mejorado ligeramente la fiabilidad, así que buscarán poder cruzar la línea de meta.

Mike Krack, director de pista de Aston Martin, y el director general de Honda F1, Shintaro Orihara, han dado una rueda de prensa conjunta este jueves en el circuito de Shanghai. Y han abordado un sinfín de preguntas sobre los problemas con las baterías y el motor.

Las vibraciones paralizantes de la combustión interna dañaron todas las baterías en los test y lo que es peor, tal como reveló Adrian Newey, temían que sus pilotos sufrieran "daños permanentes en los nervios de las manos" si conducían más de 25 vueltas seguidas. En Melbourne, Alonso completó 13 vueltas, seguidas de un descanso de 16 minutos y otras 8 vueltas; Stroll completó 34 giros seguidos y nueve más después de pasar 18 minutos en el box.

Con solo cinco días de margen no hay que esperar ‘milagros’ cuando Alonso y Stroll salgan a pista este viernes con el AMR26 , pero según Honda, la situación está mejorando. "Hemos observado algunos avances en cuanto a las vibraciones y seguimos trabajando duro para reducirlas. Aún así, la fiabilidad sigue siendo nuestro punto débil. Por eso seguimos colaborando con Aston Martin y hemos encontrado otra solución, así que quizá podamos probar algo nuevo", ha advertido Orihara. "

"Además, acumulamos kilometraje en la carrera de Australia, por lo que aprendimos algo en cuanto a la conducción y la gestión de la energía, ya aplicamos ese aprendizaje a nuestro sistema de simulación", ha añadido el japonés.

Honda ha logrado restaurar las dos únicas baterías que estaban disponibles en Melbourne. "Hemos visto algunos avances positivos en la reparación. No puedo dar detalles, pero seguimos trabajando. Así que quizá podamos repararla, porque el problema no tiene que ver con la vibración, sino con pequeños detalles en el interior de la batería”, ha explicado.

Más esquivos se han mostrado Krack y Orihara cuando se les ha preguntado cuántas baterías tenían Aston y Honda a su disposición en China: "No podemos decir el número exacto, pero seguimos intentando reparar la batería para conseguir más repuestos. Pero, lo siento, no puedo decir el número", se ha excusado el japonés.

Krack ha replicado: "Creo que no deberíamos... ¿Qué sentido tiene insistir en el número de baterías? No creo que sea algo en lo que debamos insistir, insistir e insistir. Tenemos una situación que ya se reveló en Melbourne y no creo que debamos continuar con esa discusión sobre el número de baterías, si me lo permiten".

En lo que respecta a las vibraciones, después de que Stroll denunciara en Melbourne que su sensación al volante era como "electrocutarse en una silla eléctrica”, Krack ha reconocido que "es una situación difícil. Nadie quiere estar en esa posición, pero los pilotos forman parte del equipo, al igual que nosotros, y estamos juntos. Así que tenemos que intentar encontrar formas de trabajar juntos".

"A veces se es más emocional, a veces se es más constructivo, pero hay que entender que los pilotos se encuentran en una situación única porque después de cada sesión tienen que responder a preguntas que son realmente difíciles para ellos. Y a menudo no tienen una solución o no tienen la respuesta correcta. Por lo tanto, creo que su nivel de frustración es comprensiblemente un poco más alto", ha argumentado el luxemburgués.

¿Es realista el objetivo de terminar la carrera? "Cada vuelta que das es importante. Cuando compites, ese tiene que ser el primer objetivo. Así que lo intentaremos. Con los pasos que hemos dado, y con los que vamos a dar este fin de semana, nos acercaremos a ese objetivo", ha cerrado Krack.