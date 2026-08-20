La estadística sonríe a Ferrari en Zandvoort para plantar cara a Antonelli

Se acabó la espera. La Fórmula 1 regresa este fin de semana a la competición tras cerca de un mes de pausa estival. Lo hace en Zandvoort (Países Bajos), el trazado de casa de Max Verstappen y en el que una escudería en particular ha brillado más que el resto... y nada tiene que ver con Mercedes, clara referencia en la primera mitad del curso. Pero sí con su principal rival, Ferrari.

A estas alturas, ya no es un secreto para nadie el hecho de que el W17, y especialmente Kimi Antonelli, son los principales candidatos a llevarse el título a final de curso. El piloto italiano, en su segunda temporada en la categoría, acumula ya seis victorias y 219 puntos en la general. En Países Bajos tratará, un fin de semana más, de imponerse al resto de sus rivales. Y la verdad es que no se antoja fácil.

Kimi Antonelli tras ganar en Bélgica / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El italiano tuvo que conformarse en Hungaroring (Hungría) con la tercera plaza, tras una impecable actuación de un renacido Lando Norris al volante del McLaren, reencontrandose con la victoria trece carreras después de su último triunfo.

Al paso hacia adelante del piloto papaya, que llegará con buena inercia a un trazado en el que el pasado curso se impuso precisamente su compañero de box, Oscar Piastri. Dos pilotos a tener en cuenta para Antonelli... pero sin perder de vista, evidentemente, al segundo clasificado en la general.

Los números de Ferrari en Zandvoort

Lewis Hamilton llega a Zandvoort a 50 puntos del líder. Y la realidad es que la estadística juega a favor de la escudería del Cavallino Rampante, en un trazado de alto nivel de carga aerodinámica, algo que encaja en las fortalezas del FS-26. Los de Maranello son los que más victorias acumulan allí históricamente, con un total de ocho (1952, 1953, 1961, 1971 1974, 1977, 1982, 1983). También se llevan la medalla por ser los que más podios ostentan, con veintiséis. También suman un total de diez vueltas rápidas, el mayor número registrado por una escudería.

Nuevo paquete de mejoras

Y por si fuera poco, se quedan a tan solo una 'pole' del récord de Lotus (7). Los datos juegan a favor de la escudería italiana, que además, tal y como apunta 'Motorsport Italia', introducirá otro paquete de mejoras para esta cita. La Scuderia aterrizará con más novedades aerodinámicas, en las que se incluye un fondo plano modificado, mientras que se espera que la evolución de su unidad de potencia llegue en la siguiente cita, en Monza.

A todo esto se le suma el hecho de que Mercedes solo ha conseguido una victoria en el Gran Premio de Países Bajos en seis participaciones, la de Juan Manuel Fangio en 1955.

Sea como sea, la emoción está más que asegurada en un momento en el que, si bien hay un colchón de distancia entre los dos primeros, la igualdad de oportunidades es máxima. Y es que desde la cita en Barcelona ha habido cinco ganadores diferentes: Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc, Kimi Antonelli y Lando Norris. ¿Volverá Ferrari a llevarse el gato al agua?