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Fórmula 1

La esperanza inunda a Carlos Sainz: "Hemos dado otro pasito adelante"

El piloto madrileño mostró un buen ritmo en Q1, pero no pudo pasar el corte para Q3 y partirá 15º

Carlos Sainz durante el GP de Canadá

Carlos Sainz durante el GP de Canadá / Atlassian Williams F1 Team

Queralt Uceda

Queralt Uceda

Está siendo un curso complicado para Carlos Sainz en Williams. Se esperaba que el proyecto de 2026 fuese más ambicioso, especialmente tras conseguir dos podios a finales de la pasada temporada. Pero lejos de la realidad, el FW48 ya experimentó problemas desde los test de pretemporada, con el sobrepeso como uno de sus principales problemas. Pero en Grove están trabajando para revertir la situación, y parece que las sensaciones empiezan a ser mejores.

Este sábado, para la carrera al sprint, el piloto madrileño partía desde la décima plaza. La misma en la que vio caer la bandera a cuadros. Parecía con buenas sensaciones de cara a la 'qualy'. Empezó bien superando la Q1, y mostró un buen ritmo en Q2. Pero no fue suficiente para lograr el billete a la Q3 y saldrá 15º.

55 SAINZ Carlos (spa), Williams Racing FW48, action during the Formula 1 Grand Prix du Canada 2026, 5th round of the 2026 Formula One World Championship from May 22 to 24, 2026 on the Circuit Gilles Villeneuve, in Montréal, Canada - Photo Alberto Vimercati / DPPI AFP7 22/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Carlos Sainz en Canadá / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Al final, no ha salido la qualy que esperábamos, sobretodo el último 'run' de la Q2. Con una buena vuelta habríamos estado entre los doce primeros, era nuestra posición hoy", se lamentaba el madrileño.

De esta forma, explicó cuáles fueron los problemas con los que se topó durante la clasificación. "La última vuelta de la Q2 no ha sido buena, hemos tenido un problema con los neumáticos delanteros calentándolos, no los hemos conseguido meter en temperatura y creo que perdido tres décimas en el primer sector solo de neumático. Ha sido una pena, pero 15-12... no es nada del otro mundo", expresó. "Lo importante es que hemos dado otro pasito adelante, pero no estamos aún para Q3", dijo el madrileño.

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Posibilidad de lluvia

Se espera que la carrera de mañana pueda ser en mojado. Minutos antes del inicio de la clasificación, la FIA emitió un comunicado en el que declaró peligro de lluvia para la carrera. "Con ganas de correrla, de ver cómo va el coche, como van estos neumáticos de agua. Los pilotos se han quejado muchísimo en los test de lluvia que se han hecho, y creen que es muy posible que los neumáticos mañana no entren en temperatura, no trabajen y sea una carrera muy caótica. Con ganas de ver qué pasa, y también cómo son estos coches en lluvia, porque creo que va a ser una carrera muy difícil", expresó.

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