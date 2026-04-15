Esperanza para Aston Martin y Fernando Alonso: las mejoras llegarán antes de lo esperado

Tan altas eran las expectativas en torno al primer proyecto íntegro de Adrian Newey con Aston Martin que los test de pretemporada y las tres primeras citas del curso han terminado siendo un auténtico jarro de agua fría en Silverstone. La realidad del AMR26 es la que es: el monoplaza no es ni fiable ni rápido en pista. De hecho, está aún lejos de ser ambas cosas. El motor desarrollado por Honda se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza en la fábrica, y las vibraciones en el mayor reto. Tampoco el chásis parece una gran ayuda. Pero en medio de todo este caos, podría ser que las mejoras llegasen antes de lo esperado: el próximo Gran Premio de Miami, que se disputa del 1 al 3 de mayo.

Los problemas en la unidad de potencia tan solo son la punta del iceberg en un Aston Martin que sufre especialmente en curvas de media y alta velocidad. Y todos estos problemas se traducen en abandonos en carrera (solo Alonso pudo terminar por primera vez en Japón) y con sus dos coches en la parte trasera de la parrilla. De hecho, Lance Stroll y Fernando Alonso, aparecen úlltimo y penúltimo (respectivamente) en la clasificación general del campeonato de pilotos.

Mucho trabajo por delante en el box de Aston Martin / Aston Martin Aramco F1 Team

No obstante, desde Silverstone miraban este parón con esperanza. La cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí ha provocado un parón de cerca de cinco semanas que todas las escuderías están aprovechando para seguir trabajando en simuladores y en el desarrollo de los monoplazas de cara a lo que resta de temporada. Lo mismo para Aston Martin. Si bien se topan con el gran hándicap de no poder rodar en pista (algo que les hace mucha falta después del poco quilometraje sumado en este inicio), también han tenido la oportunidad de seguir tejiendo mejoras.

Así lo apuntan varias informaciones en las últimas horas. Por su parte, el periodista Carlos Miquel apunta en el podcast 'Cope GP' que en Miami, la escudería británica se personificará con mejoras en la fiabilidad, especialmente en el motor, para apaciguar esas vibraciones tan molestas que han causado hasta dolor en las manos y los pies de Fernando Alonso. De esta forma, se podría comenzar a exprimir todo lo que sí funciona bien en el AMR26.

Miami en el foco

"Si no tienen vibraciones como ya ocurrió el viernes de Suzuka, si lo consiguen arreglar, con modificaciones en el motor y algún retoque en la dirección para que no le llegue a los pilotos la vibracion, el coche va a correr más, va a ser más competitivo y podríamos tener algo más que solo acabar un Gran Premio", apuntaba el especialista. Aunque la realidad es que Alonso ya avisó que los resultados no cambiarán en al menos diez carreras, y que el camino a cambios significativos no será para nada rápido. Pero todo paso hacia adelante cuenta.

Pero eso no es todo. También en las últimas horas, el periodista David Croft ha apuntado a un renovado AMR26 para justo antes del parón veraniego, concretamente para la cita en Spa (del 17 al 19 de julio). "Había dicho Silverstone para un coche de especificación B, pero es más probable que sea Spa-Francorchamps para un coche de especificación B. Una unidad de potencia que necesitará mucho trabajo y ajustes, y que probablemente volverá después de las vacaciones de Navidad mejorada. Pero van a tener problemas durante toda la temporada hasta que el chasis pueda alojar la unidad de potencia y esta deje de vibrar tanto", aseguró en el podcast de Sky Sports.