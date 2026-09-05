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FÓRMULA 1

El espectacular pique de Hamilton y Verstappen en Monza

Max Verstappen y Lewis Hamilton han hecho recordar su pulso de infarto en 2021 y se han enganchado en los libres 3 del GP de Italia

Hamilton y Verstappen, al límite

Hamilton y Verstappen, al límite / @F1

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Lewis Hamilton y Max Verstappen han sido protagonistas en la pista de Monza este sábado en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, que ha liderado George Russell por delante de ambos pilotos.

Pero resultados al margen, Lewis y Max han vuelto a revivir sus rencillas del pasado, recordando el dramático final del Mundial 2021 en Abu Dhabi, en el que pelearon rueda a rueda hasta la última vuelta.

El británico ha molestado al neerlandés y éste no ha dudado en mostrar su enfadó. "Siempre está en el medio", ha soltado por radio. A continuación, Max ha sacado a relucir su lado más marrullero y se la ha devuelto a Hamilton.

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Tras ir emparejados toda la recta principal del Autódromo de Monza, Verstappen se ha tirado con todo en la Primera Variante y se ha rozado el drama, porque Hamilton no ha dejado espacio. Una acción sin duda, al límite y muy comentada, tenga o no tenga consecuencias en forma de sanción. Para ser solo unos libres, han saltado chispas.

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