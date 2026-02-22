Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espectacular incendio del Red Bull de Tsunoda en San Francisco

Yuki Tsunoda ha sufrido un aparatoso incendio durante la exhibición que realizaba en San Francisco. El japonés, ahora reserva de Red Bull, se quedó sin asiento en la parrilla de F1 tras ser sustituído por Isack Hadjar

Tsunoda salta de su coche, envuelto en llamas

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Yuki Tsunoda , que este año ejerce de piloto reserva y simulación de Red Bull tras ser sustituido por Isack Hadjar como nuevo compañero de Max Verstappen para la temporada 2026, ha sufrido un aparatoso incendio durante una exhibición programada por el equipo en las calles de San Francisco.

El japonés recorrió la zona de la bahía al volante de un RB7 alrededor de Marina Boulevard en un evento donde ha estado acompañado por otros pilotos como el ex F1 Scott Speed y el dakariano de Ford y Red Bull Mitch Guthrie.

Sin embargo, el coche de Tsunoda ha terminado envuelto en llamas. El incendio ha comenzado en la parte trasera del monoplaza y Yuki ha podido saltar a tiempo del habitáculo para ponerse a salvo. Las imágenes, escalofriantes, han circulado rápidamente por las redes sociales.

Es el segundo incidente de este tipo que sufre Tsunoda. En el 2024, en las calles de Taichung (Taiwán) el japonés, entoces piloto de Racing Bulls, vio como una espesa humareda le obligaba a poner fin a su show y como ahora, tuvieron que intervenir los bomberos.

