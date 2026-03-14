España suma otra promesa: Natalia Granada debuta con podio en la F1 Academy

Si algo tiene España es talento en el mundo del motorsport. Y por supuesto, también en categorías femeninas. En el pasado hemos visto victorias y podios de pilotos como Nerea Martí o Marta García en la Fórmula 1 Academy. De hecho, esta última se proclamó campeona de la primera edición, celebrada en 2023. Sus pasos los quiere seguir ahora Natalia Granada, quien terminó en segunda plaza en su primera carrera en monoplazas y también en la categoría femenina respaldada por 'El Gran Circo'. Lo hizo en la carrera al sprint en Shangái.

Fue el pasado jueves cuando Prema anunció el aterrizaje de la catalana en la F1 Academy. Lo hicieron oficial tan solo unas horas antes del inicio de acción en pista en el Circuito Internacional de Shanghái. Con los colores de Sephora, su máximo patrocinador, Natalia aparecía presentada como piloto del equipo italiano y muchos se preguntaban a qué podría aspirar esta jovencísima piloto catalana. Y lo cierto es que ha empezado por todo lo alto.

La piloto de La Garriga, de 17 años, obtuvo el séptimo tiempo en la clasificación para la carrera Sprint, a tan solo 8 décimas de la más rápida, que fue Alisha Palmowski. Sin embargo, para la carrera al Sprint, a 13 vueltas, se partía con la parrilla invertida en las ocho primeras plazas, por lo que partía desde la segunda plaza en la primera carrera del fin de semana.

Salió muy bien la piloto catalana, pero Nina Gademan, con los colores de Alpine y compitiendo para el equipo MP, partía en primera plaza y así se mantuvo hasta el final, logrando su segundo triunfo en la F1 Academy, que la deja como primera clasificada en la categoría en este 2026. Emma Felbermayr, piloto de Audi, cerró el podio con la tercera plaza.

Una muy buena actuación para la catalana que en la carrera de este domingo partirá desde la séptima plaza (03:40 hora española). Se trata de una piloto que comenzó a competir con en karting con 11 años y que ha participado en competiciones como el Campeonato de España, el Campeonato Europeo IAME y la Final Mundial IAME. Por otro lado, también ha tenido de mentores a pilotos de la talla de Aleix Alcaraz y Miguel Molina, quienes le han ofrecido apoyo a lo largo de su trayectoria profesional.