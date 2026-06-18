Los escenarios de futuro de Fernando Alonso: De la retirada a la carambola más 'loca'

Uno de los temas más comentados del fin de semana en el pasado Gran Premio de Barcelona-Catalunya de F1 fue el futuro de Fernando Alonso. La desoladora imagen que dio Aston Martin en Montmeló, con el abandono de sus dos coches (el de Fernando, frente a la grada Alonso Land, ante sus seguidores), no hizo sino avivar los rumores en el paddock. Muchos le ven fuera a final de temporada. Otros, le buscan equipo alternativo. Y también hay quien apuesta por la continuidad.

Alonso tomará su gran decisión después de verano. Eso dice, aunque la va a demorar tanto como sea posible, a la espera de comprobar si las esperadas mejoras anunciadas por Adrian Newey y Honda empiezan a revertir la profunda crisis en la que se encuentran los de Silverstone. Veamos qué opciones tiene.

1. Retirada

En julio Fernando Alonso cumplirá 45 años el próximo 29 de julio. Lleva toda su vida al volante y es el piloto con más grandes premios a sus espaldas (432). Esta es su 23ª temporada en el ‘gran circo’, después de un breve paréntesis en 2019 y 2020. Han pasado 20 años desde su segundo título mundial en Brasil y su 32ª victoria se remonta a 2013, en Barcelona, con Ferrari. Demasiado tiempo sin ganar, sin disfrutar de un coche que le permita explotar su talento.

Este año Alonso ha estrenado paternidad y retirarse le permitiría dedicar más tiempo a la familia con la que tanto soñaba. Sin embargo, el asturiano ya ha advertido que seguirá en activo mientras se sienta competitivo. Y lo cierto es que está en plena forma.

2. Renovación

Fernando Alonso disputó su primera temporada con Aston Martin en 2023, que fue además su mejor año de verde. Logró un total de ocho podios y en carreras como Mónaco o Canadá plantó cara a Max Verstappen, entonces intratable con Red Bull. Estuvo más cerca que nunca de la ansiada victoria 33, peero desde entonces, el equipo de Silverstone no ha estado a la altura.

De nada ha servido por ahora la mayúscula inversión realizada por Lawrence Stroll para modernizar la fábrica, construir un túnel de viento y simulador de última generación y contratar a los mejores ingenieros, con Adrian Newey a la cabeza.

Puede que Aston Martin acabe siendo un equipo ganador, pero esta claro que en F1 las cosas no suceden de la noche a la mañana y este es un proyecto nuevo, que aún necesita tiempo de maduración. Tiempo es justamente lo que no tiene Alonso. Si decide sellar la renovación, por una o quizá incluso por dos temporadas, será porque considera que habrá una rápida solución a los actuales males del equipo. O por una cuestión de fe en Newey.

3. Alpine

Es el rumor de moda y suena cada vez menos descabellado: Alonso de vuelta a Alpine para una cuarta etapa. El periodista Roberto Chinchero, uno de los más cercanos a Flavio Briatore destapó esta vía en Mónaco y en el GP de Barcelona fue la ‘comidilla’. Para muchos, tendría sentido.

Briatore acompañó a Fernando en sus dos títulos mundiales con Renault (2005 y 2006) y siempre ha ejercido de manager en la sombra del asturiano. Ahora lleva las riendas del equipo francés, del que se hizo cargo cuando era el último de la parrilla. De momento lo ha convertido el quinto coche, tras firmar un acuerdo para tener motores Mercedes.

Y ha negociado un suculento contrato con Gucci, que aportará más de 150 millones a partir de 2027.Pierre Gasly tiene contrato hasta 2028 y Franco Colapinto está protagonizado una convincente temporada, pero si Alonso quiere cambiar de aires para un ‘último baile’junto a su mentor, seguro que Briatore encontrará la forma de hacerle un ‘hueco’ en el equipo.

4. La carambola

Y llegamos a la última opción, que es también la menos verosímil. Los últimos días se ha barajado la posibilidad de que Fernando Alonso acabe regresando a McLaren de la mano de Zak Brown. El periodista Carlos Miquel lanzó está idea, aunque con muchos matices y sabiendo que difícilmente se dará el caso.

Lo cierto es que Max Verstappen tiene la llave de un mercado 2027 en el que podrían haber muchas sorpresas. Si el neerlandés dejase Red Bull, previsiblemente para recalar en Mercedes, habría una reacción en cadena y Oscar Piastri se perfila como el primer candidato a ocupar la plaza de Max. Eso dejaría un asiento libre en Woking y de ahí que algunos sueñen con ver a Alonso con los colores ‘papaya’