Los errores que han lastrado a McLaren y Norris

Lando Norris tiene el coche más rápido del Mundial a día de hoy, pero tras doce grandes premios está a 84 puntos del liderato. El talento del piloto británico es indiscutible, aunque muchos se plantean si está mentalizado para pelearle el título 2024 a un tricampeón implacable como Max Verstappen.

En los últimos grandes premios, pese al salto cualitativo de McLaren, Lando ha cometido errores de ‘bulto’ que le han acabado costando la victoria y las diferencias con Verstappen, en vez de reducirse, se han ampliado. En Mónaco, estaba a 56 puntos, en Canadá, a 63. En Barcecelona, ascendió a la segunda posición del campeonato a costa de Leclerc, pero la distancia con Max aumentó a 69 puntos, que eran 81 tras el incidente entre ambos en Austria y 84 después de Silverstone.

“Norris todavía no está preparado”, considera Ralf Schumacher, que no culpa por entero al piloto, de 26 años, sino también a su equipo: “Podría deberse a la estructura. Podría ser que su ingeniero de pista no sea lo suficientemente fuerte. Siempre es una persona de referencia muy importante. Te das cuenta de que ahora está Lando molesto consigo mismo, con las decisiones equivocadas, y que quiere crecer a partir de eso. Es un proceso de aprendizaje", analiza el alemán sobre las oportunidades perdidas en lo que va de curso.

En McLaren son conscientes de que el pasado domingo, en Silverstone, dejaron escapar la victoria cuando a pocos minutos del final tenían a tiro un doblete con Norris y Piastri. La complicada estrategia en condiciones mixtas, con pista seca y húmeda, así como el poco acierto en las paradas dieron al traste con sus opciones y dieron vía libre al histórico noveno triunfo de Lewis Hamilton, providencial en su último pit stop.

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, intentó hacer una lectura en positivo: "Tenemos que mirar el hecho de que el equipo está en condiciones de acabar frustrado por haber acabado tercero en el podio y con el otro piloto, cuarto. Y una vez más, hemos sumado más puntos que nadie. Eso son buenas noticias desde el punto de vista de la construcción", dijo.

Una forma de ver el vaso ‘medio lleno’, aunque lo cierto es que la situación actual de Norris en el campeonato sabe a poco teniendo en cuenta que, tras la enorme mejora de rendimiento que obtuvieron los de Woking con sus mejoras a mitad de 2023, si hubieran afrontado la actual temporada con un planteamiento más agresivo y mayor convencimiento, ahora mismo, además de la lograda en Miami, podrían sumar ya seis victorias. Sus ‘regalos’ a la competencia en Mónaco, Canadá, España, Austria y Silverstone les han alejado del objetivo.

En Mónaco, Piastri desperdició una ocasión de oro en Q3 para lograr la pole ante Leclerc, algo que en el Principado es casi un seguro de victoria. Norris falló al seguir en pista con el coche de seguridad. En Montmeló salió mal, el equipo le perjudicó en las paradas y estiró demasiado su último juego de neumáticos para tratar de dar alcance a Verstappen. En Austria, antes su ímpetu por adelantarle, Max echó de la pista a Lando. Aunque los comisarios consideraron culpable del accidente al campeón y le penalizaron con 10”, el que lo pagó caro fue el británico, que no pudo continuar en carrera.

Y en Silverstone fueron malas decisiones compartidas. Muchos creen que McLaren no debió darle la responsabilidad a Lando de escoger el neumático al final, error que le condenó a la 3ª posición. Ralf Schumacher, al contrario, opina que Hamilton supo leer mejor la carrera bajo presión: "Como piloto, normalmente sales con una buena idea de lo que el neumático es capaz de hacer. El equipo también lo sabe. Tienen que darte información. Y entonces tú, como piloto, puedes tomar la decisión".