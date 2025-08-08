El error que podría repetir McLaren tras dieciocho años

McLaren se encuentra como el equipo a batir este año, ni tan siquiera Max Verstappen ha sido capaz de plantar cara a los monoplazas naranjas. Aunque parezca que el equipo británico vive la temporada de sus sueños, contemplan un problema constantemente. En 2007, McLaren perdió el campeonato tras ceder a que Fernando Alonso y Lewis Hamilton pelearan con libertad en la pista, al igual que lo están haciendo este curso Lando Norris y Oscar Piastri. La pelea entre Alonso y Hamilton puso en manos de Kimi Räikkönen el campeonato de pilotos y la temporada acabó con el piloto español fuera del equipo.

Libertad en McLaren

A pesar de los fantasmas del pasado, McLaren tiene como prioridad tratar por igual a ambos pilotos y solo impone órdenes de equipo en casos excepcionales. Esta norma ya causó algunos problemas la pasada temporada, cuando Piastri ganó por delante de Norris y le arrebató unos puntos muy valiosos en la pelea por el título contra Max Verstappen.

El CEO de McLaren, Zak Brown, se ratifica en que tener dos pilotos en la cabeza del campeonato es lo mejor para el equipo: "Reconocemos que las consecuencias que esto podría tener podrían ser un 2007", las palabras de Brown fueron recogidas por 'The Race'.

"Tenemos nuestro propio sistema de creencias y nos aferramos a él. Nos sentimos cómodos con nuestra forma de competir. También sabemos que no siempre acertamos. Somos y siempre seremos, y creo que siempre lo hemos sido, un equipo de dos coches" añadió.

El error de 2007

"Reconocemos las consecuencias que esto podría tener en 2007. Hay dos pilotos que empatan y pierden contra Kimi por un punto. Podríamos haber ganado ese campeonato de pilotos, pero ¿a quién eliges? Y entonces corres el riesgo de que el que no elijas se vaya".

Lewis Hamilton y Fernando Alonso durante la temporada 2007 en McLaren / @startonpole

"Nuestros conductores reciben un trato igualitario. No hay nada en su contrato que priorice a unos sobre otros, ni lo han solicitado jamás. Solo quieren un trato justo e igualitario. Sabemos que eso beneficia al equipo. Lo aceptan, no tienen ningún problema, y sabemos que el riesgo" aclaró.

Asumir la derrota

"Ambos tienen el campeonato en la mira, y solo uno puede ganarlo. Así que estoy seguro de que será difícil para el que no gane el campeonato, suponiendo que el otro lo gane. Pero no creo que la permanencia importe ahora".

"No creo que se peleen del todo. Por la comunicación, la confianza y el respeto que todos tenemos, y que ellos se tienen mutuamente. Nos reunimos todos los domingos por la mañana después de ver cómo va la clasificación. Conocen la estrategia del otro. Somos totalmente transparentes" concluyó Brown.

El liderato del equipo

Entre los dos pilotos de McLaren se han llevado 11 victorias en las 14 carreras disputadas en lo que va de temporada. Piastri y Norris solo están separados por nueve puntos y los dos se han mostrado como firmes candidatos al título. El elevado rendimiento de ambos también ha proporcionado sacar una gran ventaja en el campeonato de constructores y se sitúan con el doble de puntos respecto a Ferrari.