Entrenamientos libres del GP de Mónaco: horario y dónde ver Fórmula 1 por TV, en directo con Alonso y Sainz

El GP de Mónaco vuelve a abrir sus puertas a la Fórmula 1 una vez más. Las calles de Montecarlo mutarán por completo para acoger una de las pruebas más míticas del mundo del motor, donde ganar supone mucho más que una victoria para cualquier piloto.

Este fin de semana volvemos al escenario habitual de las carreras con un viernes sin clasificación al sprint. En Mónaco, como es conocido por todos, el resultado se decide prácticamente en la sesión de clasificación del sábado, por lo que es especialmente importante encontrar el ritmo durante los libres del viernes para arrancar la 'qualy' con todas las garantías.

Kimi Antonelli, líder del Mundial con Mercedes / Mercedes Petronas AMG

A Mónaco llega Kimi Antonelli como flamante líder del Mundial. Con apenas 19 años de edad, el italiano llega con 43 puntos de ventaja sobre George Russell, el británico de Mercedes. La temporada de las dos balas plateadas está siendo sobresaliente gracias al rendimiento de su monoplaza, pero entre los dos es el italiano quien está demostrando ser más fiable.

Será un fin de semana más esperanzador para Fernando Alonso, que no dependerá tanto de su motor como en otras citas del calendario. Pasar a Q2 no parece misión imposible en esta ocasión, así que hay cierto aire de optimismo en Aston Martin de poder dar un paso adelante en Montecarlo.

Horarios de los entrenamientos libres del GP de Mónaco de F1 2026

Viernes 5 de junio: Libres 1 | 13:30 horas

Libres 2 | 17:00 horas

Dónde ver el GP de Mónaco F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Mónaco se podrá seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

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