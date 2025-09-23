Entradas F1 Madrid 2026: cuándo salen a la venta general, precios y dónde comprarlas

La preventa de entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid fue un éxito rotundo: las localidades disponibles para clientes de American Express y, posteriormente, para titulares de Banco Santander se agotaron en apenas dos minutos, dejando a más de 235 000 aficionados en lista de espera. Con este antecedente, la atención se centra ahora en la venta general.

¿Cuándo salen a la venta las entradas de F1 para Madrid?

En España, la organización abrirá la venta general el martes 23 de septiembre de 2025 a las 22:00 horas (hora peninsular). El acceso estará limitado a quienes se hayan inscrito previamente en la lista de espera del portal oficial madring.com, y se priorizará el orden de registro. Para no quedarse sin plaza, conviene apuntarse cuanto antes.

¿Cuál es el precio de las entradas de F1?

Las tarifas dependen de la zona y del momento de compra. Las entradas más económicas pertenecen a la zona de Pelouse, con un precio mínimo de 195 € en la primera emisión. Las gradas Bronze oscilan entre 465 € y 544 €, mientras que las Silver parten de 464 € y pueden llegar a 865 € en emisiones posteriores.

Las entradas Gold se sitúan entre 799 € y 1 145 €, en función de la sección y de si son Early Bird o First Release. Para quienes busquen un extra de confort, los paquetes hospitality y VIP, que incluyen gastronomía de alta cocina, áreas exclusivas y actividades adicionales, se sitúan en un rango aproximado de 2 000 € a 4 200 €.

La organización ha indicado que el precio medio se ajustará a la línea de otros Grandes Premios europeos y que habrá tanto abonos para las tres jornadas como entradas de un solo día.

Cómo y dónde comprar

Las entradas se venderán únicamente a través del portal oficial madring.com. El proceso para optar a la venta general es sencillo: registrarse en la lista de espera y esperar el correo de confirmación con las instrucciones y el enlace de compra. Es recomendable tener la tarjeta de pago preparada y una buena conexión a internet, ya que se prevé una alta demanda en los primeros minutos.

Los clientes de Santander seguirán disponiendo de un periodo de compra preferente el 22 y 23 de septiembre.

Con estas indicaciones, los aficionados a la Fórmula 1 pueden planificar su compra y asegurarse un asiento en uno de los eventos más esperados del calendario deportivo español. Madring combina secciones urbanas y permanentes y promete curvas espectaculares y rectas rápidas que atraerán a pilotos y seguidores.