Cómo entender la nueva F1 a través de George Lucas

A modo de largometraje intergaláctico, Stefano Domenicali explicó de qué va la nueva Fórmula 1 que preside, esa que aterroriza, amarga y apaga a los más puristas pero que capta, segundo a segundo, a cada vez más nuevos aficionados. El italiano arrancó su balance de la primera parte del año con cifras que explican la bonanza y punto álgido que atraviesa el Gran Circo en una mesa redonda donde estuvo Sport: todos los Grandes Premios han sido ‘sold out’, con 3,7 millones de aficionados en las gradas frente a los 3,4 del año pasado. El caso es que el italiano charló con George Lucas, afamado director de cine y creador de ‘Star Wars’, en Hungría hace unos días.

Lucas ha entendido perfectamente de qué va esta nueva Fórmula 1 donde “a nadie le interesa cómo pilotas o lo que veas en tu coche”, explicó Domenicali preguntado por la realización televisiva que tanta polémica ha traído este año. “A la gran mayoría le interesa si estas pensando o no, es como cuando pusieron el DRS, no interesaba si lo abrían o qué, tuve un debate con George Lucas en Hungría y me dio una visión increíble de cómo los nuevos fans estaban mirándonos desde hace un tiempo. Creo que nos dio una visión increíble de cómo podemos simplificar las cosas, porque los nuevos fans no entienden lo que está detrás de las escenas, están fascinados con el hecho de que hay mucha acción", empezaba explicando.

La parrilla durante el fin de semana en Hungaroring / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Creo que hay necesidad para los que están tan enfocados en eso (los puristas o con más conocimientos) de tener la información correcta. Pero para la mayoría de la gente solo quieren ver qué está pasando en pista, no están interesados en el ángulo de acelerador, ni en la presión del freno, ni en cómo puedes adelantar a un piloto. Si piensas, por ejemplo, en el increíble adelantamiento de Max a Lewis, en la curva uno en Hungría, es una obra de arte, si puedo decirlo así, es lo que quieren ver y conectarse con la calidad de los pilotos, quieren ver cómo puede maximizar sus coches, no importa si es el freno, el acelerador, la potencia que es dada por las baterías o no. Por supuesto, para una línea de nuestros fans, estos datos son relevantes y, por supuesto, están disponible", decía.

La polémica por el nuevo reglamento

El nuevo reglamento fue uno de los temas de la charla: “Algunos pilotos y otros han hablado del reglamento, ha habido mucho debate en el mundo interno, el Mundial está muy interesante y fascinante, hay mucha acción en pista y a la gente le encanta, se ha hablado de clipping, chiping… lo que quieras, son cosas demasiado técnicas para la mayoría de los fans, la naturaleza de nuestro deporte es hablar de esto y escuchar inputs de pilotos y fabricantes”. El CEO de la Fórmula 1 se remontó a principio de temporada, cuando se estrenó la nueva normativa con 50% de electrificación: “Me acuerdo al principio de esta normativa las grandes criticas que había, todo ha ido avanzando con el tiempo, es la naturaleza de nuestro deporte, el ir encontrando soluciones, la clave tiene que ser hacer todo lo más simple posible, hacer los coches más ligeros, con combustibles sostenibles y electrificación… a final de año tendremos un paquete listo para presentar y hablar sobre el próximo reglamento”.

Algunos pilotos y otros han hablado del reglamento, ha habido mucho debate en el mundo interno, el Mundial está muy interesante y fascinante, hay mucha acción en pista y a la gente le encanta

Y sacó pecho de lo abierto que está ahora el campeonato, con victorias de hasta cinco pilotos diferentes y tres equipos. No es solo cosa de Mercedes: “Si miras el gap que había y el que hay, la evolución desde las primeras carreras ha sido muy buena, muchos decían que el mundial se había acabado en Australia con Mercedes, no es verdad, han pasado muchas cosas, habrá más pilotos y equipos que peleen por la victoria, está siendo muy interesante. Y quiero agradecer a la prensa cómo habéis explicado todo, hasta para mi es complejo, gracias por explicar lo que pasa en pista de forma tan sencilla y simple, para captar nuevos fans, sois parte importante de esto”.

Hamilton y Verstappen batallando en Hungría / Tamas Vasvari / EFE

Los nuevos fans aparecen hasta debajo de las piedras: “Hemos hecho ‘sold out’ en todas las carreras, gente de diferentes fanbase, las nuevos fans estan creciendo mucho mucho, les explicamos qué es nuestro deporte, tenemos que asegurarnos que lo entienden bien, tenemos que asegurarnos de que la gente venga a los circuitos, hay diferentes experiencias, en grada y en Paddock Club, una oferta diferente. Tenemos todo vendido porque a la gente le encanta ir, no estamos en competicion con otros deportes sino con el teatro u otras formas de invertir tu tiempo, el problema no es el dinero… quieren invertirlo en una experiencia”.

Desde el primer día de curso, un sector de la parrilla ha sido muy crítico con este reglamento, con pilotos como Lance Stroll o Max Verstappen levantando la voz. Al italiano le preguntaron por el futuro del neerlandés, que lleva un tiempo en el aire: “No estamos aquí para poner la mano en la boca a nadie, lo bonito de nuestro deporte es que haya tantas opiniones tan variadas, hay pilotos que prefieren otras cosas, me gusta que sean constructivos. Me gusta hablar las cosas para encontrar soluciones. Los fans son una prioridad para el deporte, hasta delante de mi, que puedo tener mi opinion. Max es un piloto genial, le encanta la Fórmula 1 y creo que seguirá aunque este deporte es más grande que nada y nadie, si no renueva, el deporte seguirá adelante”.

La decisión del calendario, en septiembre

El calendario incierto fue otro melón interesante. La incertidumbre lleva instaurada en una temporada con 21 carreras aseguradas tras anunciarse la prueba en Malasia… aunque Qatar y Abu Dhabi siguen en el aire. Domenicali aportó cierta luz sobre lo que ocurrirá a final de año: “Sabemos que el WEC ha dicho que no irá a Oriente Medio, nosotros vamos a apurar todo lo que podamos, hasta mediados de septiembre, es triste para nosotros. Si la situación no mejora como nos gustaría, están ahí Qatar y Abu Dhabi, a mitad de septiembre anunciaremos algo por Europa si no podemos ir a otros sitios, hay varias opciones sobre la mesa para acabar el Mundial en Europa”. E insistió en los plazos que se dan para tomar una decisión: “Si miras temperaturas en Europa en invierno, es menos frío que en Las Vegas cuando hemos corrido, no añadiremos otra carrera en EEUU, en esa época está la NFL con muchos fans y no queremos ponernos delante de algo así tan grande. El tiempo nos debería dejar correr en Europa a pesar de que no sea verano, el deadline es a mediados de septiembre, nos tienen que dar la información que queremos sobre lo que ocurra en Oriente Medio. Sino, habrá carreras europeas, Imola está en la cesta”.

El 'deadline' es a mediados de septiembre, nos tienen que dar la información que queremos sobre lo que ocurra en Oriente Medio. Sino, habrá carreras europeas, Imola está en la cesta

¿Y qué ocurrirá el año que viene? La Fórmula 1 se marca otoño como plazo: “Hay opciones y diferentes planes, todavía hay bastante tiempo para adaptar todo, la situación en Oriente Medio no es ideal, tenemos varios planes y queremos mantener 24 carreras para el año que viene”. Mientras, todo el mundo quiere acoger Grandes Premios, explicó el italiano: “Vamos a ver qué pasa en China, es un mercado potencial para nosotros, estamos recibiendo muchas propuestas para acoger carreras por el mundo, hay nuevos lugares a los que podemos ir para hacer crecer este deporte. Las negociaciones avanzan bien en África, tenemos de vuelta Portugal, Turquía, hay discusiones en Sudamérica, solicitudes de China y Japón, habría que consolidar en esta zona el mercado primero”. Con Sudamérica se entiende que se refiere a Buenos Aires.

Por lo pronto, el Gran Premio de Baréin se disputará en Malasia. ¿Podría disputarse el de Abu Dhabi en Imola para alargar la moda de cambiar nombres? “Somos creativos creando historias para mantener el calendario vivo, no es una tendencia a largo plazo, espero que la situación mejore y podamos celebrar en los sitios que elegimos de primeras”. Y para cerrar su comparecencia, una pregunta sobre una posible continuación de la película de la Fórmula 1. “Work in progress”, contestó. Habrá segunda parte.