ENCUESTA SPORT: ¿Quién ganará el Mundial de F1 en 2026?

El Gran Premio de Australia que se disputa en el circuito Albert Park de Melbourne ha inaugurado una nueva temporada de Fórmula 1, la primera del cambio de reglamentación y la primera con un equipo extra en la parrilla.

Cadillac, con una alineación de veteranos como Checo Pérez y Valtteri Bottas, se convierte este 2026 en el equipo número 11 de una parrilla que pasará de tener 20 pilotos en liza a 22. Por otro lado estará Audi, que toma el relevo de lo que el curso pasado era Quick Sauber, con Niko Hulkenberg y Gabriel Bortoleto de nuevo a los mandos.

F1 2026/Audi / Audi

Norris, el hombre a batir

Gran parte de la atención de este curso estará centrada en el vigente campeón, Lando Norris. Tras una batalla cerrada con su compañero Oscar Piastri, el piloto británico se presenta en este nuevo curso como el rival a batir, con permiso del australiano.

A la caza llega Mercedes que ha mostrado su solvencia en los primeros test de pretemporada y que llega como la gran alternativa al dominio de los McLaren. Con George Russell a la cabeza y Kimi Antonelli ya asentado tras su temporada de rookie, la dupla promete dar guerra con un monoplaza solvente sin problemas aparentes ante los cambios de normativa.

En la batalla por el título no se puede descartar a un Max Verstappen que tuvo opciones hasta la última carrera del curso pasado para poder revalidar su carrera. En una temporada irregular para Red Bull, con cambio de compañero incluido, el neerlandés firmó una final de curso brillante para remontar y acercarse a los McLaren. Aunque la reacción llegó tarde para llevarse el premio, Max mostró que no ha perdido ninguna de sus capacidades.

En la quiniela aparece también Ferrari. Se esperaba mucho el curso pasado de la 'Scuderia' con la llegada de Lewis Hamilton, aunque la realidad se mostró más complicada para el equipo, y especialmente para el británico. Su arriesgado cambio de Mercedes a Ferrari no fue como se esperaba y acabó la temporada con un sexto puesto en la general de pilotos, con su compañero, Charles Leclerc, en la quinta plaza. Tras un buen trabajo este invierno, los de Maranello han arrancado el curso con buenas sensaciones y con un Hamilton renovado que busca regresar a lo más alto.

Sombras en Aston Martin y Williams

En clave española, la campaña se prevé con más sombras que luces con Fernando Alonso y Carlos Sainz de momento lejos de cualquier opción.

Por un lado, Williams llegó tarde a los test iniciales en Barcelona y quedó claro después que hay mucho trabajo por delante y que, por el momento, el FW48 no está preparado para competir por la zona alta, y mucho menos por los podios.

Más preocupante si cabe es la situación de Aston Martin. Se esperaba mucho de un monoplaza diseñado por Adrian Newey pero la realidad es que el AMR26 está lejos de ser el coche esperado.

Las carencias del motor Honda se han convertido en un problema difícil de solucionar a largo plazo y los de Silverstone cada vez son menos optimistas respecto a sus opciones. Lo que está claro es que hay mucho que hacer en los próximos meses.