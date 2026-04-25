El encuentro Horner-Watanabe en Jerez que vuelve a poner a Aston Martin en el foco

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acoge este fin de semana el Gran Premio de España de MotoGP. El mundial de motociclismo regresa a la competición tras cerca de un mes de parón debido al aplazamiento del Gran Premio de Qatar, como consecuencia de la escalada bélica que azota Oriente Medio. A una semana vista de la próxima carrera de Fórmula 1, en Miami, los dos mundos se han mezclado en el trazado andaluz al asomarse al 'paddock' rostros destacados dentro del mundo del 'Gran Circo'... uno de ellos, el exjefe de equipo de Red Bull, Christian Horner. El británico levantó una gran expectación al ser avistado charlando con Koji Watanabe, presidente de HRC... semanas de ser relacionado con Aston Martin.

Horner fue protagonista la pasada temporada, cuando se supo que dejaba atrás su cargo como CEO de la escudería de Milton Keynes tras más de dos décadas al frente. La crisis de resultados de la escudería no hizo más que agravar las polémicas a las que se ha enfrentado el británico a lo largo de los últimos meses, como la demanda de una asistenta por acoso. A finales del pasado curso 2025, fue relacionado con diversas escuderías, como Haas o Cadillac, pero lejos de la realidad, el 'exjefazo' aún sigue alejado del 'paddock' de la Fórmula 1.

Christian Horner, exjefe de Red Bull / EFE

Lo cierto es que, en un momento muy complejo para la escudería de Silverstone, también ha sido relacionado con Aston Martin. Fue hace unos meses cuando salía a la luz la información de que Lawrence Stroll se encontraba buscando un nuevo jefe de equipo para sustituir a Adrian Newey, quien debido al mal rendimiento del AMR26 buscaría centrarse únicamente en la tarea de desarrollar el coche. 'Motorsport' apuntaba que, tras apenas diez meses trabajando junto a Mattia Binotto en Audi, Jonathan Wheatley habría aceptado la propuesta para ocupar el cargo de jefe de equipo en Aston Martin. Esto desató un auténtico revuelo y la escudería para la que pilota Fernando Alonso se apresuró a desmentirlo.

Y es que, al cabo de unas horas, la BBC también apuntaba que Stroll también se habría reunido con Christian Horner, exjefe de equipo de Red Bull, para valorar si se podría unir al proyecto. Pero también se especificó entonces que Newey se habría opuesto a la idea de tener a Horner en el proyecto.

Sea como sea, las alarmas han vuelto a saltar este fin de semana durante el desempeño de la cuarta cita del calendario 2026 de MotoGP. Christian Horner se dejó ver por el 'paddock' de Jerez acompañado por Stefano Domenicali, el máximo responsable de la F1. Pero lo que más llamó la atención fue su reunión con Koji Watanabe, presidente de HRC, en el box de la fábrica nipona. Y es que cabe recordar que Honda es la proveedora del motor que tantos problemas está dando a Aston Martin este curso.

La reunión entre el 'jefazo' japonés y Horner ha hecho que muchos se planteen de qué estarían hablando y si es posible que Horner pueda ser un futuro integrante en el proyecto en común de Aston Martin y Honda. Sea como sea, lo cierto es que ambos ya son viejos conocidos, puesto que ambos trabajaron juntos en el proyecto de Red Bull años atrás.

O... ¿futuro aterrizaje en MotoGP?

También saltaron las alarmas por otro asunto. La temporada pasada, se hizo oficial que Guenther Steiner, el exjefe de Haas, lideró a un grupo de inversores para hacerse con el Tech3 de Hervé Poncharal por 20 millones de euros, aterrizando así en MotoGP. Muchos se cuestionan si esta visita de Horner podría suponer que también valora aterrizar en MotoGP, especialmente después de que Liberty Media también esté ahora presente en el liderazjo del mundial de motociclismo.

"Bueno, siempre he sido un gran fan de MotoGP y, como tengo un poco de tiempo, pensé que era una buena oportunidad para venir y echar un vistazo al campeonato", dijo Christian al micrófono de MotoGP cuando le preguntaron por su visita. "Es un gran espectáculo. Los pilotos son increíbles, las motos son increíbles. Solo cuando llegas a verlo en directo aprecias lo locas que son estas máquinas", expresaba.