¡Empieza la cuenta atrás para la venta de las entradas del 'Madring'!

En apenas un año, Madrid abrirá sus puertas a la Fórmula 1 y ya se conoce la fecha oficial en la que saldrán a la venta las entradas para el fin de semana del 11 al 13 de septiembre de 2026. A partir del próximo martes 23 de septiembre se podrán adquirir los pases para el nuevo Gran Premio de España.

Entradas a la venta

La página web oficial del 'Madring' ya ha abierto la opción de inscripción a la lista de espera, tal como informo '20 minutos'. El circuito ya está en proceso de proporcionar toda la información para los interesados en adquirir las entradas.

6 accesos a escoger

Las opciones para disfrutar del fin de semana en el trazado madrileño serán varias: Gold Grandstans, Silver Plus Grandstand, Silver Grandstand, Bronze Grandstand y la Pelouse. La cuenta atrás para adquirir las entradas en el 'Madring' ya ha empezado, pero los aficionados deberán esperar un año más para disfrutar de la acción en la pista. Aquellos que quieran vivir la experiencia de Hospitality VIP en el 'Madring' también podrán registrarse a través de la página web del circuito.

Las negociaciones con Montmeló

La continuidad del 'Circuit de Barcelona-Catalunya' en el calendario de Fórmula 1 todavía sigue siendo una incógnita. Aunque durante la presentación del Gran Premio de MotoGP en el trazado catalán, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, avanzó que en las últimas semanas la negociación ha madurado y que incluso podría haber un anuncio inminente.

"Solo os puedo decir que las conversaciones van por buen camino. Es un tema complejo por la irrupción de nuevos países con un potencial económico muy importante que buscan sumarse al calendario" explicó Sàmper.