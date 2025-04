Cómo empezó y cómo llega la F1 a Bahrein: Baja Sainz y Norris y Max se disparan

La Fórmula 1 se apuntado en redes a la moda del 'How it started vs How it's going'. Es decir cómo empezaron las cosas en pretemporada y cómo están ahora, en vísperas del cuarto gran premio del calendario 2025. La comparativa es interesante, porque el escenario es el mismo: el circuito de Sakhir, en Bahrein.

Los test de febrero, reducidos a solo tres jornadas, terminaron con Carlos Sainz y Williams al frente de la tabla de tiempos. Un resultado tan inesperado como esperanzador teniendo en cuenta que el madrileño se estrenaba con el FW47 con motor Mercedes después de cuatro años pilotando un Ferrari y que el equipo de Grove terminó penúltimo en el Mundial 2024.

Sainz contabilizó 126 cuentas en su segundo día al volante, marcando la vuelta más rápida de pretemporada (1:29.348), por delante de Lewis Hamilton, su sustituto en el coche de Ferrari. Su ex compañero Charles Leclerc cerró el top ten en el ensayo general de la temporada.

El orden de pretemporada Vs el actual / @F1

Antes de los días de test de pretemporada 2025 en Bahrein, McLaren ya estaba considerado como el favorito para el Mundial 2025 y aunque sus pilotos no destacaron precisamente por sus tiempos la sensación no disminuyó en el paddock. La idea era que el equipo Woking, campeón en 2024, era incluso más fuerte.

Oscar Piastri acabó los test en octavo puesto y el subcampeón Lando Norris ni siquiera aparecía en el top diez, pero tampoco hizo falta. Las tandas largas del MCL39 fueron impresionantes, anticipando un ritmo de carrera demoledor.

En Red Bull, las sensaciones no fueron tan alentadoras. Su campeón Max Verstappen se preparaba para volver a sufrir como el curso pasado. Logró su cuarta corona con mucho esfuerzo, a base gestionar la ventaja adquirida hasta el GP de Miami, cuando se confirmó el 'sorpasso' de los McLaren y el neerlandés dejó de tener el mejor coche de la parrilla. Y los test de Bahrein no despejaron sus dudas respecto al nuevo RB21.

En Ferrari empezaron con máxima ambición, con su autoproclamada 'mejor pareja de pilotos de la historia' y convencidos de que la llegada de Hamilton al equipo iba a ser el punto de inflexión para conquistar un título que se les resiste desde 2008 y del que el año pasado se quedaron a solo 14 puntos.

Lewis tuvo que abortar su simulacro de carrera tras solo 12 vueltas y acabó a más de cuatro décimas por vuelta de los McLaren. Un mal presagio que se acabaría confirmando. Y peor aún fueron las perspectivas de Fernando Alonso y Aston Martin con el flamante AMR25.

Nuevo orden

Han pasado menos dos meses desde la pretemporada en Sakhir y el 'gran circo' aterriza de nuevo en Bahrein con una 'fotografía' bastante diferente para algunos. Entre los cambios más notables destaca el de Carlos Sainz.

Después de tres grandes premios, el madrileño no ha vuelto a encontrar las sensaciones de pretemporada y solo ha conseguido sumar un punto (10º en China), que además llegó de rebote, tras la descalificación de tres pilotos que le precedieron en meta.

Sus problemas en clasificación le han penalizado en carrera, mientas que su compañero Alex Albon ha conseguido acceder a Q3 en las tres pruebas (Australia, China y Japón), sumando 18 puntos que le han valido a Williams consolidarse como el quinto equipo, el mejor tras los cuatro 'grandes' de la parrilla.

La siguiente decepción respecto a los test de febrero son los Ferrari. Leclerc marcha sexto y Hamilton, octavo en la clasificación de pilotos.. El SF_25 no se ha revelado hasta ahora como un candidato a la pole ni tampoco ha podido pelear por el podio.

Tras la bochornosa doble descalificación en Shanghai por ir al límite con el coche, la Scudería llegó a verse superada provisionalmente por Williams, aunque en Suzuka recuperó la posición y ahora es cuarta en constructores, a la espera de introducir las primeras evoluciones este fin de semana.

En Aston Martin las promesas siguen sin cumplirse y Alonso y su equipo parecen abocados a otro calvario en 2025. Además, los únicos puntos del equipo de Silverstone los ha conseguido Lance Stroll, ya que Fernando encadenó un accidente en Melbourne y un fallo de frenós en Shanghai y tampoco pudo puntuar en Japón a pesar de su extraordinaria carrera (11ª).

En el capítulo de las sorpresas positivas, McLaren ha confirmado que su monoplaza sigue siendo un 'misil', aunque también que penalizan demasiado por los errores de sus pilotos y sobre todo, por los de estrategia.

Max Verstappen dio un golpe de autoridad en Japón y llega a Bahrein segundo en el campeonato a solo un punto del líder Lando Norris, al que superó en la batalla por la pole pese a ser más lento que los McLaren en los tres sectores del circuito de Suzuka. La posición de privilegio al frente de la parrilla valió casi media victoria en una pista donde adelantar es misión imposible.

Pero el campeón no solo optimizó el rendimiento del RB21 el pasado domingo. También lo hizo en Australia, donde fue segundo bajo la lluvia, y en China. Max suma el total de puntos conseguidos hasta ahora por Red Bull, que es tercero por equipos (61), tras McLaren (111) y Mercedes (75).

Russell y el rookie Antonelli , el mejor entre los debutantes, se han mantenido a un nivel alto, confirmando que de momento el Mercedes W16 es el coche más equilibrado tras los McLaren.