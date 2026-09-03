El emotivo homenaje de Alonso a Adrián Campos: "Confió en mí y me dio aquella primera oportunidad"

El GP de Italia de Fórmula 1 es uno de los más especiales y emotivos del calendario. Con una de las aficiones más entregadas, son muchos los pilotos de la parrilla que disfrutan corriendo en Monza. A lo largo de las últimas horas, se han presentado decoraciones especiales, como es el caso de Ferrari, quien homenajeará a Michael Schumacher por el 30 aniversario de su debut con Maranello. Pero no serán los únicos. Fernando Alonso rendirá homenaje a una de las personas clave en su trayectoria como piloto: Adrián Campos.

El piloto de Alzira fue clave en los inicios de Alonso, en un mundo tan caro y difícil como es el de la Fórmula 1. Fue su mentor, uno de los principales culpables de que el mundo descubriese el talento del asturiano. Es por eso que el bicampeón del mundo quiso rendirle homenaje al valenciano, quien falleció en 2021. Para la cita de este fin de semana, lucirá un casco casi idéntico al que llevaba Adrián Campos cuando pilotó en Minardi (1987 y 1988), la misma escudería con la que precisamente Fernando debutó en 2001.

"Un guiño al lugar donde todo comenzó. Adrián fue el primero en descubrir el talento de Fernando, se convirtió en su primer representante y le ayudó a dar sus primeros pasos en el mundo de las carreras de Fórmula. Ahora, su emblemático casco vuelve a la pista de Monza, con su familia allí para compartir el momento", decía Aston Martin al revelar en una publicación el nuevo casco del asturiano.

Por su parte, Fernando también quiso tener sus propias palabras para Campos, con quien se mostró muy "agradecido" por todo lo que hizo por él y por el mundo de las cuatro ruedas. "Es un casco muy especial, en homenaje a Adrián y a toda la familia Campos. Adrián me vio en una carrera de karts y me dijo que tenía que probar los monoplazas. Confió en mí, me dio aquella primera oportunidad y, años después, me llevó hasta la F1", dijo Fernando.

El legado de Campos sigue vivo con Campos Racing, actualmente dirigida por Adrián Campos Jr., que sirve como trampolín para las futuras promesas del deporte y donde han competido algunas de nuestras promesas, como Pepe Martí o Mari Boya. Y precisamente, el equipo de F1 y F2 también quiso tener unas palabras al gesto del dorsal '14'. "Hay momentos que nos recuerdan de dónde venimos. Hoy, en Monza, Fernando Alonso ha presentado un casco muy especial en homenaje a Adrián Campos", decían.

"Fernando fue uno de esos pilotos en los que Adrián creyó cuando todo estaba por empezar. Y para nosotros, formar parte de esta historia hace que este momento sea todavía más especial. Adrián sigue con nosotros. En cada piloto, en cada carrera y en cada sueño", terminaban diciendo.